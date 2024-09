Apokaliptični prizori: na najhujše poplave zadnjih desetletij se pripravlja tudi Madžarska (FOTO in VIDEO)

Hude poplave, ki jih je povzročila nevihta Boris, so opustošile dele srednje in vzhodne Evrope. Na Poljskem, Češkem in v Avstriji še naprej vladajo zaostrene poplavne razmere. Poljska vlada se zaradi opustošenja na jugozahodu pripravlja na razglasitev stanja naravne katastrofe. Poplavni val se še naprej širi tudi na Češkem. V Avstriji je najhuje v deželi Spodnja Avstrija, kjer je sicer noč minila mirno. Danes pričakujejo nove padavine.

Osem ljudi v poplavljenih državah je umrlo, na tisoče so jih evakuirali. Na Poljskem je hudourniška voda odnesla avtomobil z družino, ki pa so jo rešili. Madžarska prestolnica Budimpešta se pripravlja na najhujšo poplavo v desetletjih, medtem ko se Avstrija in Romunija še vedno soočata z veliko škodo na infrastrukturi. Oblasti izvajajo nujne ukrepe, kot so gradnja nasipov in evakuacije.

Poljski premier Donald Tusk je za dopoldne sklical krizno zasedanje vlade, kjer naj bi predstavil odlok o razglasitvi stanja naravne katastrofe. Jugozahod države, na meji s Češko so namreč opustošile obsežne poplave, ki so v poplavljenem mestu Klodzko terjale tudi smrtno žrtev.

Ponoči je bilo najhuje v mestu Nysa, kjer poplavlja pritok Odre. Med drugim je voda zalila prostore nujne zdravstvene pomoči, od koder so 33 bolnikov s čolni prepeljali na varno.

Na poplave se pripravlja tudi mesto Vroclav, kjer so mestne oblasti razglasile stanje pripravljenosti. Med drugim pozorno spremljajo stanje na jezovih in v rečnih kanalih. Poplavni val pričakujejo v sredo.

Pesimistične napovedi

Poplave na Poljskem. FOTO: Mariusz Kula/Reuters

Napovedi so po novem bolj pesimistične kot doslej, vseeno pa zaradi boljše infrastrukture naj ne bi bilo tako hudo kot ob poplavah Odre leta 1997, ko je bila poplavljena tretjina mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Olajšanja še ni niti na Češkem, kjer je poplavni val na Moravi danes dosegel Litovel, mesto približno 200 kilometrov vzhodno od Prage. Iz mesta s približno 10.000 prebivalci poročajo o v celoti poplavljenih ulicah, oblasti pa pozivajo ljudi, naj ne ovirajo reševalcev, češ da v prihodnjih urah pričakujejo naraščanje vodostaja.

Gladina rek se viša tudi ponekod drugod. Najvišja stopnja nevarnosti denimo velja še v mestu Hradec Kralove ob Labi. V mestu Usti nad Labem bodo danes postavili nove poplavne pregrade.

Po enem najhujših neurij v več letih je narasla voda že v nedeljo zalila več mest, med drugim Jesenik in Krnov blizu meje s Poljsko. V Jeseniku so reševalci s čolni in helikopterji rešili več sto ljudi.

Poplave v Bratislavi. FOTO: Tomas Benedikovic/Afp

Tako na Češkem kot tudi v sosednji Avstriji se danes obetajo nove padavine, ki bi lahko razmere še poslabšale. Najhuje je v Spodnji Avstriji, kjer so razglasile stanje naravne nesreče. Konec tedna so s prizadetih območij po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA rešili več kot 300 ljudi.

Čeprav so se na Dunaju poplavne vode nekoliko znižale, se tam tudi danes soočajo s težavami v javnem prometu. Podzemna železnica denimo obratuje le delno. Proti jugu in zahodu prestolnice pa trenutno ne vozi noben vlak državnih železnic.