Našli ogromno plastike, rib pa nobenih (FOTO)

Društvo za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline je v soboto organiziralo veliko čistilno akcijo v vseh sedmih občinah Zgornje Savinjske doline. Po lanskih uničujočih poplavah so jo hoteli organizirati že jeseni, a jo je preprečilo deževje. Tudi v soboto je vreme precej nagajalo, a pridne roke 1300 prostovoljcev so kljub temu opravile veliko delo.

Namen akcije je bilo zlasti aktivirati domačine, je dejala predstavnica organizatorjev Urša Zgojznik. Koliko odpadkov so zbrali, bo znano v prihodnjih dneh, ko jih bodo odpeljali, so pa odkrili tudi več črnih odlagališč. Največ težav je povzročala plastika, ki se navija na veje in so jo prostovoljci mukoma trgali z njih.

Jure Kolenc iz kampa Menina je s kolegi Kajakaši čistil v Strugah, na delu, kjer se je običajno začel kajakaški spust. FOTO: Špela Kuralt

Zbrano bodo odvažali še več dni. FOTO: Urša Zgojznik

»Ogromno je folije za silažne bale, pa tudi industrijsko folijo smo odstranjevali. Še vedno je veliko kosovnih odpadkov, danes so našli še en odplavljeni kajak, v dneh pred akcijo pa je koncesionar Nivo Eko še vlekel iz vodotokov avtomobile, izruvana drevesa … Vse to ustvarja oviro in ob vsakem višjem vodostaju gredo odpadki naprej. Če razumemo, da vsak vodotok pride do oceana, se moramo zavedati odgovornosti,« je dejala Zgojznikova.

Nujne akcije terjajo davek

Od Solčave do Ljubnega je čistilo okoli 80 članov ribiške družine Ljubno ob Savinji, skupaj s številnimi drugimi ribiči iz drugih koncev Slovenije. Ribolov so do nadaljnjega prepovedali, je dejal predsednik ribiške družine Gregor Križnik: »Mislim, da bo trajalo pet let, da se bo vzpostavil vsaj neki biološki minimum, bo pa veliko odvisno od obsega sanacij.« Rib v Savinji praktično ni. Kjer ni bilo uničenje popolno že ob ujmi, se zdaj povečuje z intervencijskimi deli, je poudaril Križnik. »Opazno upada ribji živelj v vodi, ker se prekopava, presušuje vodo, preusmerja tok in to vsakič terja določen odstotek rib.«

Iz Savinje so vlekli drevesa, ki so v reki že več mesecev. FOTO: Špela Kuralt

Dodal je, da so take akcije nujne, ker je treba reko čim prej očistiti: »Vsakič ko bo povodenj, bo material dodatno zasulo. Potem bo to vegetacija prerasla in vsako leto bo težje kar koli očistiti.« Ribiči so med odpadki našli največ plastike, okoli 80 odstotkov vseh odpadkov, pa tudi različne kovinske dele, dele avtomobilov, gradbeni material. »Dolina je poseljena, voda je s sabo vzela par kmetij, hiš, tudi ekološke otoke, bilo je veliko plazov. Zato je vseh odpadkov veliko. Na začetku akcije smo razdelili 150 150-litrskih vreč in po slabi uri je bilo vse polno,« je še dejal Križnik.

Prostovoljci so se zjutraj zbrali na zbirnih mestih, kjer so jim razdelili naloge in območja, kjer so čistili. Delali so vsi – od najmlajših do malo manj mladih. FOTO: Franci Kotnik

Nedostopen teren

Višje ob Savinji so čistili kajakaši. V polni kajakaški opremi, s čeladami. Brez tega ne gre, je pojasnil Franci Strmčnik. »Nekateri deli tukaj so praktično nedostopni, vsaj spodnji del moraš imeti kajakaško opremo, da si suh.« Iz Savinje so vlekli ogromna podrta drevesa, ki so še po sedmih mesecih priče, kaj je narava naredila lanskega avgusta. Čiščenje je nujno, je pojasnil tudi Strmčnik: »Desetmetrsko drevo, ki ima korenine s premerom dva ali tri metre, voda prestavi in kam založi, tam pa se nato zalagajo naplavine. Vse skupaj lahko odnese brežino in odpira nove rane.«

Odpadkov je še vedno veliko, reka je prinesla vse mogoče. FOTO: Gregor Križnik

Čeprav so čistili že večkrat, bodo še morali na teren. »Delamo, da vsaj malo sprostimo kajakaško in ribiško pot.« Ko je kajakaški turizem ravno začel živeti, je udarila ujma. »Nimam besed, kje smo zdaj. Upam, da bi lahko poleti spet kaj delali. Savinja je bila ena najlepših rek, zame najlepša. Sem že imel solzne oči, pa ne enkrat, ko vidiš, kaj narava naredi. Povsem nemočni smo,« je sklenil Strmčnik.