Konec septembra se je končala druga akcija Plastenke za Junake, s katero sta Lidl Slovenija in Interzero Slovenija podprla društvo Junaki 3. nadstropja pri zbiranju odpadnih plastenk za pomoč otrokom, obolelim za rakom, ter prispevala k zmanjševanju onesnaževanja okolja in večjemu recikliranju embalaže. Podjetji sta društvu ob tem donirali 13.120 evrov.

Kot poudarjajo v Lidlu, uspeh obeh akcij kaže na sočutje do sočloveka in okoljsko ozaveščenost prebivalcev Slovenije ter potrjuje, da je uvedba kavcijskega sistema za do okolja prijaznejše ravnanje s plastiko pravi korak v smeri doseganja okoljskih ciljev Slovenije. V prvi in drugi akciji Plastenke za Junake je bilo skupno zbranih 1,043.709 plastenk oziroma 29,6 tone plastike, društvu pa doniranih 48.572 evrov.

29,6 TONE PLASTIKE so zbrali v dveh akcijah.

Tudi tokrat je zbiranje potekalo v treh Lidlovih trgovinah. Spodbuden je podatek, da v akciji zbrane plastenke ne bodo končale v naravi in onesnaževale okolja. Pravilno odlaganje plastenk bi v Sloveniji lahko spodbudili tudi z uvedbo kavcijskega sistema.

Upravičeno veselje

V ponovitveni izvedbi akcije Plastenke za Junake so si snovalci zadali cilj, da v dobrih dveh mesecih, kolikor je trajala akcija, zberejo vsaj 350.000 plastenk, a prebivalci Slovenije so ponovno pokazali globok čut za sočloveka in okoljsko ozaveščenost ter številko presegli za več kot 70 tisoč, dodajajo. »Da bo Slovenija v tako kratkem času zbrala toliko plastenk za junake, se nam je zdelo nedosegljivo. Da pa je bil cilj presežen za več kot 70 tisoč plastenk, pa je zares neverjetno. Slovenija, hvala za prav vsako oddano plastenko! Hvala tudi Lidlu Slovenija in Interzeru Slovenija, ki sta ponovno podprla ta krasni projekt,« je povedala Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja.

Na leto v Sloveniji za rakom zboli od 70 do 80 otrok, rak pa je tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi bolezni pri otrocih, starih od pet do 14 let. Ob koncu prve izvedbe akcije so v Lidlu Slovenija skupaj s podjetjem Interzero Slovenija Junakom predali 35.452 evrov, skupaj so zbrali 621.881 odpadnih plastenk, kar je več kot 18 ton ločeno zbrane odpadne plastike.