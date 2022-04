Na cvetni vikend, torej en teden pred največjim krščanskim praznikom, se je v kupoli razglednega stolpa Vinarium Lendava odprla razstava Velikonočni pirhi štirih dežel.

Najmlajša razstavljavka ima dve leti in pol. FOTOGRAFIJE: T. G.

Razstava je na stolpu že sedmo leto zapored, na njej pa se letos predstavlja kar 24 razstavljavcev iz štirih držav: Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Na ogled bo do 30. aprila. Na slovesnosti ob odprtju je prisotne pozdravil župan občine Lendava Janez Magyar, o postavitvi pa je spregovorila predsednica ZKD Lendava Elvira Vaupotič Göncz.

V vitrinah so pretežno pirhi iz kokošjih in gosjih, tudi račjih jajc, ki so barvani v različnih tehnikah, najbolj razširjeni sta tehnika batik in tehnika praskanja. Motivi so tradicionalno velikonočni pa tudi hetiški in cvetlični. Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo zastopajo po trije razstavljavci, Slovenijo pa 15, največ iz domače regije. Razstava je tudi medgeneracijska, saj je z izdelki sodelovala tako mlajša kakor starejša populacija; najmlajša razstavljavka letos ima komaj dve leti in pol.

15 pisanic je slovenskih.

Ob stolpu je tudi letos postavljena pisanica velikanka, ki so jo pred leti občini Lendava podarili ustvarjalci iz Koprivniško-križevaške županije na Hrvaškem.