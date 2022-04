Pirhe na enak način krasijo že 220 let (FOTO)

En teden pred cvetno nedeljo in dva pred veliko nočjo je v Kulturnem domu v Dobrovniku v organizaciji domačega KUD Petőfi Sándor potekala tradicionalna, že 25. razstava pirhov. Čudovita dvodnevna postavitev je navdušila številne obiskovalce od blizu in daleč, ne nazadnje imajo pirhi v tem kraju izjemno dolgo tradicijo, v tehniki batik jih krasijo že od leta 1800.

Na razstavo je ponosen tudi župan Marjan Kardinar, na ogled je bilo namreč več kot 1000 unikatnih pisanic. Kot nam je povedala prizadevna predsednica KUD Petőfi Sándor Alenka Toplak, jih je izdelalo 34 domačinov in domačink, svoje pa so prispevali še otroci iz domačega vrtca in šole – velikonočna tradicija se med Dobrovničani pač prenaša iz roda v rod. Dodala je, da so se dela lotili že januarja, intenzivno pa zadnji mesec.

Uporabljajo posebno pisalko.

Pri batik tehniki uporabljajo pisalko, čebelji vosek ter rdečo in črno barvo. Pisalka ima kovinski lijak, ki se napolni z voskom in segreva nad plamenom. S pomočjo vročega voska se na jajce nariše vzorec in ga obarva v hladni barvi. Narisani vzorec ostane bel. Ob dodajanju vzorčkov se lahko postopek večkrat ponovi. Najbolj znani vzorci so dobrovniški in petišovski, še danes pa najpogosteje uporabljajo običajne, stare motive, ravne in nazobčane črte, vijuge, kroge oziroma pike ter tako imenovano zajčje uho.

Tak način krašenja pirhov je bil nekoč zelo razširjen v Prekmurju, v drugi polovici 20. stoletja so ga počasi opuščali in je skoraj povsem izumrl, ohranil se je le v nekaterih vaseh. V zadnjih letih se stari načini izdelovanja pirhov spet obujajo in so postali zelo popularni. Za lepši sijaj jih premažejo z mastjo ali oljem.

25. so priredili razstavo.

Jajca pa krasijo tudi s praskanjem. V tem primeru na obarvano lupino z nožem vpraskajo najrazličnejše cvetlične motive. Pri barvanju pirhov se pogosto uporabita čebulna lupina in tehnika jedkanja. Pravi mojstrici tehnike batik in hkrati najprepoznavnejši Dobrovničanki sta Anna Car in žal že pokojna Elizabeta Urisk, ki je za seboj pustila avtorsko knjižno zbirko.

Obiskovalci so prišli iz vse Slovenije. FOTOgrafije: Oste Bakal