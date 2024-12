Pirc Musarjeva pridigala poslancem, Janša medtem udaril z razlago, zakaj ni njegova predsednica

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je nagovorila poslance DZ. V odzivu na dogajanje doma je bila ostra zlasti do spodkopavanja pravne države in neodvisnih institucij. Pozvala je k politični kulturi, pred praznovanjem 80. obletnice konca druge svetovne vojne pa tudi k spravi in pokopu po vojni pobitih.

Stanje v družbi

Predsednica je v svojem drugem nagovoru parlamenta spregovorila o stanju v družbi. Med drugim je ugotavljala, da je Slovenija zagotovo med najvarnejšimi državami. »Bojim pa se, da živimo v svetu, ki je človeštvu čedalje bolj nevaren. Ne samo vojaški, tudi gospodarski, humanitarni, okoljski, zdravstveni, socialni in tehnološki izzivi predstavljajo nevarnost naši družbi, če jih ne bomo pravočasno prepoznali in ukrepali,« je opozorila.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/delo

Velik globalni izziv obstoju sodobnih družb po njenem mnenju predstavlja komuniciranje na družbenih omrežjih. Obsodila je objavo domačih naslovov sodnikov in sodnic na družbenih omrežjih z implicitnim pozivom na linč. »Nevarno za stabilnost države in skupnosti, ki ji pripadamo,« je bila ostra do besed, ki sta jih v zadnjih tednih izrekla tudi prvak SDS Janez Janša in predsednik vlade Robert Golob.

»Nevredno politika je rušiti zaupanje v pravno državo. (...) Primerjati sodstvo z mafijo ali obtoževati policijo sodelovanja s kriminalnimi združbami, je nedostojno, nedržavniško in nedomoljubno,« je bila jasna.

Janša: Zato ni moja predsednica

Med njenim nastopom se je na omrežju X oglasil šef opozicije. Janez Janša je tako objavila daljši zapis, kjer je razložil zakaj Nataša Pirc Musar ni njegova predsednica.

Janez Janša. FOTO: Črt Piksi

»Ko je postala predsednica države, je dejala, da ne bo molčala. Pričakovanja so bila visoka. Vendar je molčala, ko so poslanci prvič v zgodovini z glasovanjem odvzeli besedo poslancu opozicije in 200.000+ volivcem. Molčala je, ko so ukinili Muzej slovenske osamosvojitve. Nagradila pa je tiste, ki so se iz osamosvojitve odkrito norčevali. Molčala je, ko so ukinili Dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Molčala je, ko so oblastniki grozili s čistkami drugače mislečih in jih izvajali. Te zadnje je celo zaposlila v svojem uradu. Molčala je, ko je oblast vračala kazni tistim, ki so ogrožali zdravje in življenja bolnikom med epidemijo. Molči, ko se zlorablja državne institucije, policijo, tožilstvo, sodstvo - za obračune s politično konkurenco. Je pa zelo glasna, ko napada tiste, ki zlorabe oblasti kritizirajo. Ali ko brani vse tiste, ki takšno stanje omogočajo ali ustvarjajo. In zelo neverodostojna, ko pridiga o grozečih podnebnih spremembah, nato pa sede v 4000 kubičnega maseratija s tujimi registrskimi tablicami in zatrdi, da z možem vse davke in prispevke plačujeta v Sloveniji.«