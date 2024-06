Pirc Musarjeva na delovnem obisku v Ukrajini povedala: »Lahko računate na nas« (FOTO)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v okviru delovnega obiska v Ukrajini obiskala mesto Lviv. Na tamkajšnjem pokopališču Ličakiv je položila venca k spomeniku padlim slovenskim vojakom iz prve svetovne vojne in padlim v obrambi Ukrajine.

Obiskala je tudi organizacijo Superhumans, ki izvaja zdravstveno rehabilitacijo žrtev ruske agresije, ter se srečala z guvernerjem Lvivske regionalne uprave Makismom Kozitskim.

FOTO: Nejc Šporin/urad Predsednice Republike Slovenije

Predsednica republike v Lvivu FOTO: Nejc Šporin/urad Predsednice Republike Slovenije

»V zelo posebno čast mi je biti tukaj z vami. Center je nekaj edinstvenega, verjetno neprimerljivega v Evropi,« je dejala predsednica ob obisku rehabilitacijskega centra Superhumans. »Gradnja in odprtje centra sta primer uresničenih sanj v tem, sicer težkem obdobju; vsak korak, ki prinese nekaj dobrega za ljudi v Ukrajini, šteje.« Izgradnjo centra je sofinancirala slovenska neprofitna humanitarna organizacija ITF.

Lahko računate na nas

Predsednica Pirc Musar je poudarila, da Slovenija od prvega dne ruske agresije podpira Ukrajino v njeni borbi za svobodo, neodvisnost in ozemeljsko celovitost. »Moje sporočilo vam je: lahko računate na nas. Na nas ste lahko računali že od prvega dne ruske agresije proti svobodi, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.«

FOTO: Nejc Šporin/urad Predsednice Republike Slovenije

FOTO: Nejc Šporin/urad Predsednice Republike Slovenije

Izpostavila je tudi prizadevanja Slovenije za pomoč ranjenim vojnim veteranom, ki so vključeni v rehabilitacijske programe in deležni psihosocialne podpore. Slovenija je prispevala tudi sredstva za otroške centre v Harkivu in Zarichaneju. »Slovenija se zaveda kompleksnosti vojne in njenih posledic za ljudi. Zato se je odločila pomagati ranjenim vojnim veteranom in vključiti jih v rehabilitacijske programe ter jim nuditi psihosocialno podporo.«

FOTO: Nejc Šporin/urad Predsednice Republike Slovenije

Predsednica je izrazila tudi globoko hvaležnost vsem, ki so vključeni v delovanje centra Superhumans: »Ustanovitev takega centra ni bila lahka naloga in s pozitivnimi občutki me navdajajo prizadevanja za odprtje podobnih centrov v drugih ukrajinskih regijah.