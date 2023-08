Pijačo Jamesa Bonda so okrepili z brodko (FOTO)

Sončni žarki so nežno božali in toplo vabili na plan – tokrat brez nenehnega pogledovanja na radarsko sliko padavin, ki bi nam povedala, kdaj v beg pod streho. »Vreme je, kot bi ga naročili,« je bil z naklonjenostjo narave mednarodnemu tekmovanju barmanov za pokal argonavtov zadovoljen Aleš Ogrin, ki je po 12 letih na čelu Društva barmanov Slovenije predsedniški stolček pred mesecem odstopil Roku Dobnikarju.

Toda čeprav so barmani svoje napoje lahko mešali in stresali na nebeško lep dan, so bile posledice vremena vseeno tu. Svoje veščine, sprva v hitrostnem mešanju svetovno znanih koktajlov in nato v pripravi avtorskega, je na preizkus namreč lahko postavila le peterica. Tekmovalci, ki bi morali priti iz Italije, Črne gore in Hrvaške, so bodisi zaradi požarov bodisi drugih vremenskih nesreč, obtičali doma. »Priti je uspelo vsaj avstrijskemu tekmovalcu, tako da lahko vseeno rečemo, da gre za mednarodno tekmo.«

25-letnica tekmovanja bo prihodnje leto.

Letnica 1999 se je v vrhniško knjigo družabnosti zapisala s posebnimi črkami. Tamkajšnji poletni utrip je namreč prvič popestrilo tekmovanje v pripravi koktajlov in je odtlej v sklopu večdnevnega argonavtskega festivala na začetku junija postalo vsakoletna stalnica. »Običajno se med seboj pomeri kakšnih 20 barmanov, lahko tudi več, ki pridejo iz petih, šestih držav.«

Edinkrat, ko so bili prisiljeni odložiti svoje shakerje, je bilo leta 2020, ko je pandemija ustavila svet. »Naslednje leto praznujemo četrt stoletja tekmovanja, zato si želimo organizirati manjši spektakel. Povabili bomo vse pretekle zmagovalce pa tudi aktualne svetovne prvake v mešanju pijač,« napoveduje nekdanji svetovni prvak Ogrin, ki mu gre največ zaslug, da se Vrhnika že 24 let za en poletni dan spremeni v slovensko prestolnico koktajlov.

Trajnostno žganje iz kruha V Belgiji delajo pivo tudi iz kruha! To je Martin Kržič, čigar starši so pred 30 leti postavili temelje družinskega podjetja za žganjekuho, slišal med študijem menedžmenta trajnostnega razvoja in pomislil, da bi dobro prakso krožnega gospodarstva prenesel tudi v njihovo klet. Tam v kotlih za žganjekuho danes namreč varijo že 23 različnih likerjev, grenčic in močnejših žganih pijač. Po nekaj spodletelih poskusih mu je uspelo ustvariti prav posebno žgano pijačo brodko, ki je narejena iz presežkov kruha. Potrebna je zgolj voda, v katero namočijo kruh, ki bi v proizvodnji kruha zaradi nepravilne oblike, napačnega vzhajanja ali drugih napakic romal med odpadke. In že imamo tu odlično, morda nekoliko vodki podobno žgano pijačo, izvrstno za pripravo koktajlov. To so dodobra spoznali tudi mojstri mešanja pijač na Vrhniki, saj je barmansko tekmovanje tokrat združilo moči z družinskim podjetjem.

Vodka martini. Po zaslugi akcijskega junaka Jamesa Bonda pozna ta koktajl ves svet. In njegova različica, ki so jo tekmovalci tokrat pripravljali z brodko, žgano pijačo iz presežkov kruha, je bila eden izmed šestih koktajlov, ki so jih morali pripraviti čim hitreje. Štela je vsaka sekunda! Pri hitrostnem mešanju znanih klasik ni bilo prostora za inovativnost, dokazati so morali zgolj mojstrstvo v osnovah. A če se je do tu tekmovanje odvijalo po ustaljenih smernicah in preverjenih recepturah, so v naslednji kategoriji lahko dali svoji ustvarjalnosti prosto pot. Edina zapoved je bila, da pripravijo koktajl vrste long drink, medtem ko jih je pri okusih, vrstah in številu alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter dodatkih omejevala zgolj lastna domišljija.

Za predpripravo v zaodrju so imeli petnajst minut, nato pa od recepta, ki so ga do zadnje podrobnosti in zadnjega centilitra morali že vnaprej poslati organizatorjem, niso smeli odstopiti niti za las. Kljub barmanski kilometrini so se jim vsake toliko nekoliko, čeprav komaj vidno, zatresle roke, sploh ko jim je trojica sodnikov neusmiljeno gledala pod roke, pozorna na vsako kapljico, ki bi morda ušla na pult. »Pomembna nista le harmonija okusov in končni videz pijače, ampak tudi, kako strokovno se tega lotijo. Kako strokovni in urejeni so tudi oni sami,« razloži Ogrin.

Od recepture niso smeli odstopiti niti za dlako. FOTO: Jure Žitko

Na prehodnem pokalu so vgravirana imena vseh dosedanjih zmagovalcev. FOTO: Tina Podobnik

Topel in sončen dan je bil kot nalašč za srkanje slastnih koktajlov. FOTO: Tina Podobnik

Edin Halačević je v kozarec ujel poletje in tropsko eksotiko za zmago. »Ničesar ne bi spremenil,« je bil tudi sam zadovoljen s kataleno, v kateri so se v simfonijo okusov združili malinov gin, medeni liker in limonovec, ter sta sadne note koktajla še povzdignila hruškov pire in sirup iz papaje. Ter, seveda, še pljusk tonika, saj brez mehurčkov pač ne gre. »Res je bil najboljši,« pa je odločitvi sodnikov prikimala tudi njegova sotekmovalka Draga Kepeš, ki ni le že trikrat osvojila pokala argonavtov, pač pa je bila tudi tretja na svetovnem tekmovanju v mešanju pijač, kjer so jo razglasili za najboljšo (žensko) barmanko na svetu.