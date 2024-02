Pihal je tako močan veter, da je podiral drevesa, tudi okrog 450 let staro lipo

Delavci cestnih podjetij so imeli v petek popoldne in ponoči zaradi močnega vetra precej dela s podrtimi drevesi. Na centru za obveščanje so jih našteli 24, ob tem pa še sedem poškodovanih ostrešij objektov in tri podrte drogove, dva elektroenergetskega voda in drog komunikacijskega omrežja. Aktivnih je bilo 23 gasilskih enot.

Podrta drevesa so v petek promet ovirala v cerkniški občini, in sicer v naselju Dovce ter na cesti Zelše-Rakov Škocjan. V poznih popoldanskih urah je drevo padlo tudi na cesto Podgrad-Račice, močnejša veja pa na cesto pred Šembijami pred odcepom za Podstenjšek.

Delavci cestnega podjetja so drevo odstranjevali tudi na cesti Pivka-Ilirska Bistrica pri odcepu za Smrje ter na cesti Ilirska Bistrica-Jelšane.

Tudi 450 let staro lipo

Tudi iz Kopra in Pirana poročajo o dveh podrtih drevesih, pri čemer je eno v Kopru zaprlo dostop do garaž, v Piranu pa cesto. V obeh občinah se je podrl tudi telekomunikacijski drog. Posredovali so gasilci, dežurni delavci komunalnega podjetja ter vzdrževalci telekomunikacijskega omrežja.

Za danes vremenoslovci napovedujejo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Več oblakov bo na zahodu, kjer bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli pet stopinj Celzija.

V naselju Hrašče pri Postojni je močan veter drevo podrl na avtobusni postaji. V naselju Dilce pri Postojni pa je veter prelomil leseni drog elektro napeljave.

Prav tako je drevo padlo čez cesto Planina-Unec čez most v odcepu proti gradu in na cesto Hrašče-Hruševje.

Danes okoli 5. ure zjutraj je podrto drevo promet oviralo tudi na cesti Obrov-Golac v občini Hrpelje-Kozina, nekaj pred 7. uro pa so v naselju Brezovica pri cerkvi opazili podrto okrog 450 let staro lipo.

