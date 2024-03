Pevka Alenka Gotar prijavila svoji nadrejeni. »Pritiske plačujem z boleznijo«

»Tako vrečo zdravil sem dobila. Jaz se bom že sestavila! In še naprej delala zakonito in transparentno, pa če me bodo s koli tepli in z ognjem žgali, jaz se ne dam! In tega vam mediji ne bodo objavili, ker se ščiti nekatere vladajoče politične akterje,« je 17. februarja na svojem profilu na facebooku objavila slovenska predstavnica na Evroviziji Alenka Gotar. »Atmosfera na ministrstvu za kulturo je kar neprijetna, mnogi ljudje so na koncu z živci, dajejo odpovedi, ni več obvezne zaveze zakonu. Zaposlujejo mnogo ljudi, ki nimajo dovolj potrebnih znanj, izkušenj, dobivajo pa zelo visoke plače, ...