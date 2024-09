Petrolova vizija za ogljično nevtralno prihodnost

S projektom Petrol Green na prodajna mesta in druge lastne objekte nameščajo sončne elektrarne – tako zasledujejo zadane cilje, da bodo do leta 2025 zmanjšali ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 %. »Cilj projekta je, da bi dosegli čim višjo stopnjo samooskrbe na posameznih lokacijah in celovito upravljanje energije na lokacijah v kombinaciji s sončnimi elektrarnami, baterijskimi hranilniki in polnilnicami za električna vozila,« nam v pogovoru pove Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije v Petrolu.

