Pet let so jim nakazovali prenizko plačo

Država vsak mesec objavi seznam 50 najbolje plačanih v javnem sektorju. Pretežno se na njem znajdejo zdravniki, občasno pa se nanj uvrsti kakšen profil, ki ga ne bi pričakovali, včasih tudi zaradi napak ali izplačila kakšnih odškodnin. Na enem od zadnjih objavljenih seznamov so se tako pojavili štirje zaposleni javnega zavoda Institut informacijskih znanosti (Izum). Dva od teh sta zasedla prvo in drugo mesto med najbolje plačanimi v celotnem javnem sektorju, druga dva sta bila uvrščena nekoliko niže med petdeseterico (24. in 46. mesto).

Najvišje izplačilo med četverico je pripadlo zaposlenemu na delovnem mestu sistemski administrator, čigar plača za september je znašala več kot 19 tisoč evrov bruto, je razvidno z javno objavljenega seznama. Najbližji mu je bil vodja oddelka, ki je prejel 18.368 evrov bruto, sledita zaposlena na delovnem mestu višji svetovalec področja, ki sta prejela – eden skoraj 10.800 evrov, drugi blizu deset tisoč.

Z obrestmi

Za pojasnila smo prosili njihovega delodajalca, Izum, direktor katerega je Aleš Bošnjak: »Pri vseh štirih sodelavcih gre za izplačilo v zvezi z 2. odstavkom 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa: 'Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala, se mu razlika z zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano in zakonito določeno plačo izplača skupaj s prvim izplačilom plače po ugotovitvi nastale nezakonitosti.' Delodajalec je sodelavcem izplačal razliko med premalo izplačano in zakonito določeno osnovno plačo za obdobje od septembra 2017 do avgusta 2022.«

15.570 evrov premalo plače so obračunali enemu od štirih zaposlenih.

So napako ugotovili sami ali so jih na prenizke prejemke opozorili premalo plačani delojemalci? »Ob pripravi nove sistemizacije delovnih mest smo ob izračunu plač ugotovili neskladnosti določb o plači, kar smo bili v skladu z zakonom dolžni odpraviti. Ugotovili smo sami in to tudi odpravili. O tem nismo bili opozorjeni s strani delojemalcev,« so pojasnili z Izuma.

Vsem omenjenim zaposlenim je pripadlo skupaj 46.248 evrov. Najbolje plačanemu od četverice so odrezali največji kos pogače: prejel je 15.570 evrov poračuna, poleg tega mu je bilo izplačano še 3709 evrov redne plače. Drugi na lestvici je prejel 15.236 evrov poračuna (pripadlo mu je še 3132 evrov plače), preostala dva pa 8211 evrov (plus 2581 evrov plače) oziroma 7232 evrov (ta znesek je bil povečan še za 2718 evrov plače). Vsi zneski, ki jih omenjamo, so bruto.