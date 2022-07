Pep in Miško vlekla kamnite stebre

Razvojno društvo Merišče iz Merč se je tudi letos udeležilo že. 29. tradicionalnega furmanskega praznika, ki je potekal v organizaciji Turističnega društva in občine Postojna ter Parka Postojnska jama. Praznik, ki ponuja zabavo, glasbeni in kulinarični program, povezan s furmani in Martinom Krpanom, je vrhunec doživel s popoldanskim sprevodom konj, vozov in tovora, ki je pritegnil 17 sodelujočih skupin. Med udeleženci so bili tudi Merčani, ki so tokrat izbrali motiv prevoza kamnitih stebrov za vilo Mariso v Trstu.

»Po dveh letih smo se spet zbrali na furmanskem prazniku v Postojni. Predstavniki RD Merišče smo prevažali kamnite stebre, ki so bili izdelani v vrhoveljskih kamnolomih, kjer so kamen obdelovali kraški kamnoseki. Kraški kamen je bil zelo cenjen po vsem svetu, saj so ga znali obdelati do take podrobnosti, da je dobil svoj čar. V projektu sta sodelovala vola kraška sivca. Šestnajstletnemu znancu Pepu se je pridružil mladi komaj triletni Miško, ki je nadomestil vola Rika in se je zelo dobro izkazal na prizorišču,« je povedal predsednik RD Merišče Ivan Žiberna in pohvali trud in dobro organizacijo prireditve, še posebno pa predsednika in tajnico postojnskega TD Srečka Šajna in Marico Gombač.

Ob Merčanih, ki so s svojo volovsko vprego redni udeleženci postojnskega praznika in so bili tudi letos med nagrajenci za izvirnost, so se prireditve udeležile še povirske mažoretke in Konjeniški klub Štjak z vodjo ekipe, priznanim jahačem in učiteljem jahanja Pavlom Štembergarjem.

Tokrat so v povorki sodelovali s kočijo Viktorija in enovprego konj, nato pa sta članici Marjana Gerželj in Tisa Štokelj predstavili točke klasične šole jahanja. Nastopili sta s tremi lipicanci in poželi velik aplavz. Poleg RD Merče in KK Štjak so med najboljše ocenjene vozovi prišli še voz Konjeniškega društva Sveti Štefan Vipavska dolina s predstavitvijo prevoza vina v sodih s Primorske v notranjost dežele in prevoza grozdja iz vinogradov v klet.

17 skupin je sodelovalo.

Volovska vprega iz Merč se bo predstavila tudi na osrednjem prazniku terana in pršuta v Dutovljah. Vrhunec pa bo prevoz nevestine bale na letošnji kraški ohceti, ki jo organizirajo občina Repentabor, Zadruga Naš Kras in KD Kraški dom. Prevoz bale bo potekal v soboto, 27. avgusta, v Repnu, ko se bosta v nedeljo v cerkvi na Tabru poročila Dana Puric in Ivan Kerpan.