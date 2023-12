Peljali so se proti porodnišnici, ko so bili priča prelepemu dogodku (FOTO)

Dojenčki znajo biti kdaj nepredvidljivi in na svet pokukajo prej, kot bi si drugi želeli oziroma kot pričakujejo. Na facebook strani Zdravstvenega doma Kočevje poročajo o zanimivem porodu dvojčkov, ki se je zgodil na poti do porodnišnice.

»Veseli smo, da smo lahko del zgodbe o rojstvu! Včeraj je ekipa NMP Kočevje pomagala pri porodu dvojčkov, ki sta se rodila kar na poti do porodnišnice. Bravo zdravnica Verica Lolić, dms reševalka Alma Velikonja in zdravstveni reševalec Ivan Muhič. Novi družinici želimo vse dobro, predvsem pa veliko ljubezni in otroške igrivosti,« so zapisali na omenjeni facebook strani.

Starša sta z rojstvom dvojčkov dobila najlepše božično darilo. Seveda se tudi v uredništvu Slovenskih novic pridružujemo željam Zdravstvenega doma Kočevje.

