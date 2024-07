Peklenske temperature zajele Slovenijo. Pozor, prihajajo še neurja, nalivi in toča

Sončno vreme z visokimi temperaturami se nadaljuje, popoldne in proti večeru pa bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Vremenoslovci opozarjajo, da bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.

Zvečer in ponoči bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji še nastajale plohe in nevihte, možni bodo močnejši nalivi. Izključena ni niti toča. Krajevne padavine bodo proti jutru postopno ponehale.

V petek bo večinoma sončno, sprva bo v notranjosti Slovenije nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo vroče in soparno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija.