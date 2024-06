Peklenska vročina in puščavski pesek, tudi pri južnih sosedih gorijo alarmi

Vrnile so se poletne temperature, z njimi pa tudi peklenska vročina. Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje, bo danes pretežno jasno. Čez dan bo zapihal šibak veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 °C. Večji del Slovenije so zaradi visokih temperatur obarvali v rumeno, kar pomeni, da moramo biti pozorni.

Slovenija je obarvana rumeno. FOTO: Meteo.si

Jutri bo precej jasno, jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34, v severozahodni Sloveniji okoli 27 °C. V ponedeljek bo sprva še deloma sončno in večinoma suho, čez dan bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo.

Nova pošiljka puščavskega peska?

Utegne pa nov vročinski val prinesti novo pošiljko puščavskega peska. »Prav možno je, da bo nad naše kraje spet prineslo nekaj saharskega prahu, kar se letos dokaj pogosto dogaja. Kot vse kaže, pa ga ne bo toliko kot minuli petek,« nam je ta teden razkril meteorolog Brane Gregorčič.

Imajo pa velike težave z vročino tudi na Hrvaškem, kjer že dopustuje tudi veliko Slovencev. Kot opozarjajo tamkajšnji vremenarji, bodo za vikend dnevne temperature presegle 35 stopinj Celzija. Večji del države je obarvan rumeno, za Dalmacijo pa so prižgali oranžni alarm.