Partljičevi baloni iz Pesnice do Porabja (FOTO)

Po skoraj treh letih so v porabski vasici Apátistvánfalva oziroma Števanovci onkraj državne meje z Madžarsko našli priložnostno kartico z baloni, ki so jih ob slavnostni zasaditvi lipe v čast osemdesetletnice pisatelja Toneta Partljiča v Pesnici pri Mariboru poslali v nebo.

V Slovenskih novicah smo leta 2020 poročali o dogodku, ki se je zgodil 26. septembra onega leta v Pesnici pri Mariboru. Takrat so v čast nekdanjega sokrajana Toneta Partljiča, ki je mladost preživel v tem kraju med Mariborom in severno mejo, pred tamkajšnjim kulturnim domom v središču vasi zasadili lipo. Kljub temu da je bila država že pod vtisom novih protivirusnih ukrepov ter da so se že omejevale javne prireditve (tudi na prostem so se morale nositi maske), čemur je sledila popolna prepoved prireditev, je občini Pesnica in tamkajšnjemu kulturnemu društvu še uspelo izpeljati dogodek, ki so ga pospremili s kulturnim programom in številnimi uglednimi gosti.

Pesnica, kot so jo videli baloni ... FOTO: Wikipedia

Na fotografijah z dogodka je bilo ob na novo zasajeni lipi mogoče videti tudi dva trojčka balonov v občinskih belo-rumeno-belih ter slovenskih narodnih belo-modro-rdečih barvah. Organizatorji pa takrat niso obešali na veliki zvon niti tega, da so na oba kompleta balonov obesili kartončke, ki so najditelja v slovenskem in angleškem jeziku pozivali, da se jim oglasi. Ob zaključku prireditve sta namreč takrat prvošolka Živa Partljič, ki je pisateljeva pranečakinja, ter njena prijateljica, drugošolka Lana Ivančič, ko sta zalili lipo, v zrak izpustili tudi balone.

Lana in Živa s pisateljem FOTO: Marko Knehtl

Upanje počasi umiralo, toda ...

Čas je mineval, organizatorji so po tihem pričakovali ali pa bolj upali, da se jim bo v prvih mesecih morda kdo oglasil z novico o najdenih balonih. A minilo je leto, celo dve, zgodilo pa se ni nič. Junija letos pa je na elektronski naslov Kulturno-umetniškega društva Marice Kerenčič Pesnica le prispelo težko pričakovano sporočilo z naslovom Baloons (baloni, op. p.). Prva misel ob prejetju je bila, da gre za neželeno, vsiljeno pošto, v kateri nekdo prodaja balone. A sledil je skorajda majhen šok – po dveh letih in desetih mesecih se je namreč iz madžarske vasi Apátistvánfalva v Porabju, ki jo Slovenci poznamo kot Števanovce, oglasil mladenič z imenom Benjámin Domján in sporočil, da je našel balone s kartico.

Števanovci, kamor je padlo sporočilo, so onkraj državne meje. FOTO: Wikipedia

Baloni so bili najdeni globoko v gozdu ob vasi. Kartica je bila po zaslugi plastificiranja kljub trem zimam, prestanim na prostem, še vedno v dobrem, predvsem pa berljivem stanju. Balone je torej odneslo severovzhodno ob sami slovensko-avstrijski meji prek Slovenskih goric na Madžarsko. Morda je v tem tudi nekaj simbolike, saj se je Partljič kot deček pogosto oziral proti vzhajajočemu soncu, ki se je zjutraj dvigovalo za slovenjegoriškimi hribčki, kar je popisal tudi v svoji knjižni uspešnici Hotel sem prijeti sonce. Pa tudi sami Števanovci pisatelju niso neznani, saj je že večkrat obiskal tamkajšnjo dvojezično osnovno šolo in nastopil pred mladimi gledalci.

Baloni v občinskih in slovenskih barvah FOTO: Marko Knehtl

26. septembra 2020 so v čast nekdanjemu sokrajanu zasadili lipo.

Prinašajo sodelovanje

Čil in še vedno ustvarjalen pisatelj in dramatik Tone Partljič bo 5. avgusta dopolnil 83 let. V občini Pesnica ne skrivajo ponosa in spoštovanja, ki ga izkazujejo svojemu častnemu občanu. Prav ob letošnjem junijskem praznovanju občinskega praznika so namreč dvorano kulturnega doma v Pesnici pri Mariboru poimenovali po njem, ta se torej zdaj imenuje Kulturna dvorana Toneta Partljiča. Župan občine Gregor Žmak, ki je ob pisateljevem okroglem življenjskem jubileju skupaj s slavljencem zasadil lipo, pa bo poskrbel, da bo najditelj balonov v teh dneh prejel monografijo občine Pesnica. Ne bo pa to edina »kulturna interakcija« med Pesnico in Števanovci, saj se v krajevnem kulturno-umetniškem društvu že dogovarjajo za nastop slovenske glasbene zasedbe Porabski trio v prihodnji kulturni sezoni.

Balonarska zgodba, ki je v teh vročih dneh popestrila poletje v Slovenskih goricah, se seveda ne more meriti s tisto iz 18. avgusta 1934, ko sta v Ženavljah pristala belgijska raziskovalca s stratosferskim balonom, čeprav je med krajem na Goričkem in tistim v Porabju le kakih deset kilometrov razdalje. A če je imel slednji dogodek znanstvenoraziskovalni značaj, bo pesniški obema krajema in občinama, ki ju loči državna meja in slabih šestdeset kilometrov zračne razdalje, prinesel medsebojno kulturno sodelovanje. Morda bo sledilo še kakšno presenečenje in še kakšen glas izza »sedmih gora« o najdenem drugem trojčku jubilejnih Partljičevih balonov? Upanje ostaja.