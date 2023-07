Pahorjeva sivka odišavlja Kras (FOTO)

V Volčjem Gradu, ki je znan po velikem prazgodovinskem gradišču Debela griža, je v teh dneh potekala prva žetev sivke, za kar je zaslužna družina Pahor z mladim in nadobudnim ekonomistom Tilnom na čelu. S prav posebnim, doma izdelanim vozičkom so poželi 4400 sadik, še 1600 pa se jim jih bo pridružilo prihodnje leto. Z destilacijo, s katero so pridobili 7,2 litra eteričnega olja in 110 litrov sivkinega hidrolata, so zadovoljni.

Obdelava terena je bila izredno zahtevna.

Proti koncu leta bo Tilen skupaj s partnerico Ines Confidenti na trgu predstavil blagovno znamko kozmetične linije, za kar sta prejela tudi certifikat ekološkega pridelovanja. Prav gotovo bodo izdelki iz sivke navdušili marsikaterega potrošnika, obogatili ponudbo Krasa in na tisti konec Slovenije privabili še več turistov.

Najprej želel oljke

Tilnova zgodba sega v leto 2019, ko je kupil prvo kmetijsko zemljišče v Volčjem Gradu. Sivkin nasad obsega 3500 kvadratnih metrov, celoten kompleks pa zajema dva hektarja površine. »Ko sem kupil zaraščeno in neobdelano kmetijsko zemljišče z veliko kamenja in brez zemlje, sem vedel, da me čaka veliko dela. A pred sabo sem videl lepo zgodbo, ki je s trdim delom lahko dosegljiva. Zavedam se, da so podnebne razmere na Krasu zahtevne, saj ni dovolj vode in rodovitne zemlje. Želel sem posaditi oljke, a ne bi uspevale, so mi dejali na sežanski kmetijski svetovalni službi, ki jo vodi Milena Štolfa. S sodelavcem Vasjo Juretičem sta mi predlagala, da bi posadil sivko.

Ekipa, ki je zaslužna za žetev in spravilo.

Tilen je ponosen, da bo vsak, ki bo kupil njihov izdelek, vedel, od kod ta izhaja, in bo imel možnost, da si celotni nasad ogleda v živo.

Začela se je priprava terena, pri čemer so mi pomagali tudi starši Zoran in Danica, partnerica Ines, njena družina, prijatelji in seveda vaščani Volčjega Gradu in Komna, za kar se jim nadvse lepo zahvaljujem. Zemlja je bila spočita, saj je bil nekoč tu pašnik. A treba je bilo požagati drevesa in grmičevje, odstraniti štore, prekopati njivo, zmleti kamenje in izravnati teren ter pripraviti zemljo. Postavili smo tudi 1,9 metra visoko ograjo, za kar smo uporabili akacije iz lastnega gozda in borove kole. Zemljišče smo morali ograditi za preprečevanje škode zaradi divjadi,« pripoveduje Tilen, ki si je že od ranega otroštva želel, da bi delal na kmetiji, čeprav je odraščal v Ljubljani in ne izhaja iz kmečke družine.

Spomladi 2021 so posadili prvih 4400 sadik sivke, naslednjo pomlad pa še 1600 sadik sorte Lavandula x intermedia. Pri delu so pomagali tudi sorodniki in prijatelji, neprecenljiva pa mu je strokovna pomoč Milene Štolfa in Stojana Korošca, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Sivček v Divači. Številne konce tedna je zdaj 31-letni diplomirani ekonomist in magister korporativne varnosti Tilen Pahor trdo delal in preživel v sivkinem nasadu na Krasu. Letos je potekala prva žetev. Treba je bilo požeti 4400 sivkinih grmov, ki sicer še niso v polni rodnosti. Tilen je iznajdljiv in raziskovalen.

Kotel za destilacijo je delal s polno paro.

Razvil je večnamenski stroj, ki se uporablja za žetev in tudi jesensko obrezovanje sivkinih grmov. Pri izdelavi je med drugim uporabil kolesa pony, žago za obrezovanje žive meje, zbiralnik s košaro za sivko ipd. Seveda ga bo s časom še predelal in izboljšal njegovo kakovost. Žetev sivke, prevoz in destilacijo so snemali tudi z dronom. S šest tisoč zasajenimi sadikami sivke je domačija Pahor v Volčjem Gradu tretja pridelovalka sivke na Krasu. Največ, več kot 35 tisoč grmov te opojne rastline, ima Gregor Renčelj iz Povirja z blagovno znamko Renčelj kozmetika, sledi pa mu Korošec.

Ko sem kupil zaraščeno in neobdelano kmetijsko zemljišče z veliko kamenja in brez zemlje, sem vedel, da me čaka veliko dela.

Poleg sivke še kaki

Kar 760 kilogramov sivke so s traktorjem na prikolici prepeljali domov in začela se je destilacija v kotlu. Kuhanje enega kotla sivkinih cvetov traja približno uro. Za en kotel so v mrežo nabrali od 80 do 90 kilogramov in pri parni destilaciji devetih kotlov so dobili 7,2 litra kakovostnega bio eteričnega olja in 110 litrov sivkinega hidrolata. »Letos so bile dobre vremenske razmere za rast sivke, saj je spomladi padlo veliko dežja in je ni bilo treba namakati. Pridobil sem si tudi status kmeta, saj imam dovolj površin, in pri Biotehniškem centru Naklo uspešno opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki je bila osnova za pridobitev statusa. Za ekološko pridelavo pa sem dobil tudi certifikat ekološkega pridelovalca Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu, katerih predstavniki enkrat na leto opravijo tudi kontrolo. V bližini sivkinega nasada in pred domačijo imam namreč tudi nasad 62 dreves kakijev sorte jiro. V njem imamo napeljan namakalni sistem,« razkriva Tilen.

Nekaj sadik bo počakalo na prihodnjo žetev.

Tilen je bil osem let zaposlen na UKC v Ljubljani, od maja 2020 pa je tam opravljal naloge vodje službe za planiranje, kontroling in poslovno informiranje. Že dve leti živi v Postojni. Zaradi službe in opravljanja kmetijske dejavnosti, saj mu je delo s sivko velik užitek in hobi, se je odločil za kandidaturo za direktorja sežanskega zdravstvenega doma, saj je ta bližje domu in kmetijski dejavnosti. Svet zavoda Zdravstvenega doma Sežana ga je 7. julija že imenoval za direktorja, potrditi pa ga morajo še ustanoviteljice zavoda, vse štiri kraško-brkinske občine.

Razvili že dve kremi

Pri delu v sivkinem nasadu mu pomagajo starši, partnerica Ines pa je predlagala, da bi se lotili razvoja lastne blagovne znamke krem. Znamka je sicer že zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino. S podporo podjetja Galex iz Murske Sobote, ki je certificirano za proizvodnjo kozmetike, so v osmih mesecih razvili dve kremi, pod kateri se pod recepturo podpisuje prav Ines, za celostno grafično podobo in dizajn pa je poskrbelo podjetje Aritmija iz Maribora, ki je zasnovalo tudi blagovno znamko in vzpostavilo vizualno identiteto. Tako se lahko pohvalijo z dvema naravnima kremama, in sicer s cinkovo kremo za rane in kremo za stopala. Obe temeljita na uporabi naravnih sestavin in lastnega eteričnega sivkinega olja. Krema za stopala vsebuje več kot 90 odstotkov naravnih sestavin, cinkova pa 75 odstotkov. Obe sta dermatološko testirani in primerni tudi za otroško kožo. Ob eteričnem olju, hidrolatu in kremah bosta predvidoma konec leta ponudila tudi solno kopel in mila.

Razveselili so se 760 kilogramov sivke.

V prihodnje želijo razvijati izdelke za roke, obraz, nosečniške strije in zaščito pred soncem. Tilen pa je ponosen, da bo vsak, ki bo kupil njihov izdelek, vedel, od kod ta izhaja, in bo imel možnost, da si celotni nasad ogleda v živo. Njegova vizija pa je, da bi že prihodnje leto organizirali Festival sivke v Volčjem Gradu s prikazom žetve in destilacije, delavnicami, predavanji, izdelovanjem venčkov sv. Ivana in številnimi drugimi aktivnostmi, ki bodo na Kras privabile ljubitelje sivke in naravnega načina življenja.