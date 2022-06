Pahor nagovoril vojake: Ukrajine ne smemo pustiti na cedilu

Predsednik republike Borut Pahor je na današnji videokonferenci s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah opozoril na potrebo po visoko usposobljeni in profesionalni vojski zlasti zaradi vojne v Ukrajini. Tako Pahor kot minister za obrambo Marjan Šarec sta izpostavila pomen tovrstnih videokonferenc s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah, ki že desetletje potekajo dvakrat letno. Na njih namreč poveljniki kontingentov poročajo o razmerah na terenu, nalogah kontingentov ter opremljenosti in usposobljenosti za delo.

»Opravljate izjemno pomembno delo pri ohranjanju miru, varnosti in stabilnosti na vseh območjih, kjer delujete,« je ocenil Šarec. Podobno mnenje je imel tudi predsednik republike, ki je vojakom izrazil hvaležnost za njihovo profesionalno in predano delo, zaradi česar da Slovenska vojska uživa velik ugled v mednarodni skupnosti.

Videokonferenca predsednika republike s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah. FOTO: Daniel Novakovič, STA

»Na vas se lahko zanesejo zavezniške vojske, lokalne in državne oblasti, s čimer prispevate k ugledu naše države,« je dejal Pahor. Posebej je izrazil zadovoljstvo, da so se vojaki v dveh desetletjih opravljanja nalog v tujini vselej domov vrnili živi in zdravi. Izpostavil je, da tokratna videokonferenca prvič poteka, ko imamo v Evropi vojno. »Slovenija je vojno v Ukrajini že obsodila in jo s sankcijami skuša skrajšati. Prizadevamo si za mir, ki pa bo moral biti pravičen. Ukrajine ne smemo pustiti na cedilu, ker bi s tem pustili na cedilu naše vrednote, tisto, čemur mi pripadamo, in bi na ta način posredno in morda celo neposredno ogrozili tudi sami sebe.«

Tvegano v Iraku in Maliju

Poveljniki kontingentov Slovenske vojske so medtem poročali o različnih stopnjah varnostnih tveganj v mednarodnih operacijah in na misijah, kjer so dejavni, pri tem pa ocenili, da vsi kontingenti nemoteno izvajajo naloge in so zanje tudi ustrezno opremljeni in usposobljeni.

Visoko varnostna tveganja so izpostavili v Iraku in Maliju, zlasti zaradi nestabilnih političnih razmer, terorizma in nevarnosti državnih udarov. V BiH tudi opozarjajo, da so trenutne razmere sicer stabilne, a bi se lahko kmalu poslabšale zaradi prihajajoče obletnice pokola v Srebrenici in oktobrskih splošnih volitev. Vsi so izpostavili še, da je zaradi vojne v Ukrajini povečana pozornost in previdnost vojakov.

Slovenska vojska je kontingent v operacijo kriznega odzivanja prvič napotila leta 1997, in sicer v humanitarno operacijo Alba v Albaniji. Trenutno v mednarodnih operacijah in na misijah v BiH, na Kosovu, v Srbiji, Maliju, Libanonu, Siriji, Italiji, Iraku, Latviji in na Slovaškem deluje skoraj 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.