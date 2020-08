Osupljivi posnetki prenove planinskega doma na Okrešlju (VIDEO)

Po devetih mesecih od požara Frischaufovega doma na Okrešlju na pogorišču že potekajo pripravljalna gradbena dela. V zadnjih mesecih so dom sanirali v celjskem planinskem društvu, pri obnovi doma pa je s skoraj 40 helikopterskimi leti na Okrešelj pomagala tudi Slovenska vojska, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS). Lastnik doma, Planinsko društvo Celje Matica, je konec julija pridobilo dovoljenje za gradnjo novega doma.Pogorišče starega doma so člani celjskega društva tako že pospravili in tam postavili hiško za delavce in oskrbnika ter okrešeljsko plažo z mizami in s klopmi za obiskovalce.Pripadniki vojske so v sredo na Okrešelj pripeljali 25 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in betonskega železa. Poleg dveh pilotov so pri prevozih pomagali še dva tehnika letalca in gorski vojaški reševalec. Frischaufov dom na Okrešlju je po ugotovitvah policistov pred devetimi meseci zagorel zaradi napake na električni napeljavi. Pri tem so pogoreli vsi osrednji objekti koče, uničena sta bila tudi stavbno pohištvo in notranjost.