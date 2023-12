Arso izdal oranžno opozorilo. Reke v Zgornji Savinjski dolini in Sava Bohinjka poplavljajo

Reke v Zgornji Savinjski dolini in Sava Bohinjka poplavljajo, a se bodo pa njihovi pretoki po pričakovanjih Arsa v naslednjih urah začeli zmanjševati. Posamezne reke na Koroškem, Sava Dolinka in Soča s posameznimi pritoki se razlivajo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je dejal, da je Savinja poplavila eno hišo v naselju Loka pri Mozirju, sicer pa ne poplavlja v takšnem obsegu, da bi ogrožala objekte. Narasla Savinja se seli proti Celju, a tam ne pričakuje nič posebnega, razen kakšnega zalitega podvoza, kar pa so tudi napovedovali.

Vremenska slika FOTO: Arso

V prihodnjih urah

Tudi informacij o plazovih, ki bo ogrožali kakšen objekt ali pa infrastrukturo, po njegovih besedah še ni. »Lahko pa se plaz pojavi tudi nekaj dni po deževju, zato je še vedno potrebna previdnost,« je dejal.

Reke se sicer po njegovih besedah umirjajo. Deževje naj bi po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) popoldne prešlo v sneženje. »Zdaj bo sneg, upajmo, da ne bo povzročil kaj posebnega,« je dejal Šestan. Več snega se po njegovih besedah pričakuje predvsem v višje ležečih predelih, predvsem na severu države.

Po Sloveniji nekaj težav povzroča tudi veter, ki je poškodoval nekaj streh in podrl kakšno drevo, a po Šestanovih besedah ni povzročil nič alarmantnega.

V nedeljo bodo reke večinoma upadale. Naraščala bo Krka, Ljubljanica pa bo imela ustaljen pretok. Ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale. Vodnatost rek v večjem delu države bo velika, izhaja iz hidrološkega opozorila Arsa.

V prihodnjih urah lahko reke na Koroškem, Sava Dolinka in Soča še nekoliko narastejo, do večera pa bodo začele upadati, pričakuje Arso.

Sava v srednjem toku, kjer so možna manjša razlivanja, bo naraščala še do večera, v spodnjem toku pa tudi v prvem delu noči.

Pretok reke Drave na meji z Avstrijo se bo do večera še nekoliko povečal, Drava se bo v zgornjem toku v manjšem obsegu razlivala. Ponoči in jutri se bo visokovodni val pomikal proti spodnjemu toku, kjer v noči na nedeljo pričakujejo razlivanja.

Arso je za gorenjsko in savinjsko regijo sicer izdal oranžno opozorilo pred poplavami. Geološki zavod pa opozarja na povečano verjetnost zemeljskih plazov na zahodu države.

