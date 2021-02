Opustošena dolina se prebuja

Januarja sta dva od snežnih topov ob Velenjskem jezeru več dni in noči snežila prvi letošnji sneg za tekaško progo na novem športno-rekreacijskem in prireditvenem poligonu, kakršnega Slovenija doslej še ni premogla. Idejo, da na degradiranem območju, v neposredni bližini že dve leti najlepše plaže v notranjosti naše dežele, postavijo poligon, je uresničila ekipa na čelu nedavno preminulega župana Bojana Kontiča, ki je storila vse, da je nadaljevala ureditev območja ugrezninskega jezera po izkopavanju lignita. Za projekt, ki ga je zgradil VG5 s partnerji, so pridobili kar 70 odstotkov evropski...