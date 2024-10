Opozorilo voznikom pred prvimi jesenskimi nalivi

Prve jesenske nevihte in obilni nalivi vedno vplivajo tudi na prometno varnost in seveda na pretočnost cest, opozarjajo na Agenciji RS za varnost prometa. Kot dodajajo, deževja v tem času niso več enaka kot tisti nalivi, ki so značilni za poletni čas.

V tem času se lahko namreč v določenih območjih tudi temperature spustijo že globoko pod deset stopinj, v višjih legah in gozdovih se pojavlja že prvo odpadlo listje na cesti, svetlobe je preko dneva precej manj, dnevi so občutno krajši. Vse to pa lahko odločilno vpliva na pretočnost cest in še bolj pomembno – na prometno varnost.

Nižje temperature in odpadlo listje na cesti

Nižje temperature lahko tako v kombinaciji z vodo na cesti občutno podaljšajo zavorno pot, oprijem pnevmatik pa lahko dodatno poslabša tudi odpadlo listje na cesti. Svoje lahko dodajo tudi prekomerno obrabljene pnevmatike. »Če ste jih nazadnje pregledali pred poletjem in od takrat prevozili več tisoč kilometrov, so lahko pnevmatike že izraziteje obrabljene. Ne pozabite – zakonski minimum globine profila (1,6 mm) pomeni skrajno mejo. Toda pnevmatika je takrat že pri koncu! Že pri 2 mm je obrabljenost več kot 90-odstotna, pri 3 mm pa celo 78-odstotna. Vse to pomembno vpliva na obnašanje vašega vozila, na lego in predvsem zavorno pot, še najbolj v mokrem in v nalivih,« opozarjajo pristojni.

Splavanje je kritično

K temu je po besedah agencije treba dodati še nevarnost splavanja (akvaplaninga) zaradi deževij, ki niso več kratka in intenzivna, pač pa dolgotrajnejša in bolj obilna, s tem pa se poveča tudi količina vode na cestah, ki je še posebej nevarna za splavanje v kolesnicah.

In kako se izogniti splavanju ali akvaplaningu? Če z vozilom zapeljete v vodo s hitrostjo, ki je pnevmatike ne morejo več izpodriniti skozi kanale (profil), potem pride do splavanja in pnevmatika izgubi stik s podlago in ‘zaplava’ po vodni površini. Najbolj pomembno je preventivno predvidevanje in zmanjšanje hitrosti. Splavanje je mogoče pri naraščanju hitrosti tudi občutiti kot nenavadno lahkotnost volana. Če se vam to zgodi, potem predvsem ostanite mirni, zadržite smer in zmanjšajte hitrost. Zaviranje takrat nima nobenega učinka.

Poskrbite za preglednost iz vozila in vidnost

Biti viden je ključnega pomena v prometu, vendar dobro videti pomeni tudi pravočasno reagirati. Zatorej poskrbite za pravilno delovanje svetlobnih teles pa tudi za pravilno delovanje sistema prezračevanja in klimatizacije, stanje stekel, predvsem vetrobranskega in seveda brisalcev. V obdobju intenzivnega dežja se vlaga poveča tudi v kabini avtomobila, zato je nujno delovanje klimatske naprave in prezračevanja, da ne pride do zarositve stekel.