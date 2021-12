Omikron ogroža praznike

Če smo mislili, da bomo lahko vsaj malo bolj sproščeno zakorakali v novo leto, ker je število okužb v zadnjih dnevih upadalo, smo se seveda zmotili. V ponedeljek so ob opravljenih 4973 testih PCR potrdili 1555 okužb s koronavirusom, tudi zloglasni omikron, ki se podivjano širi po svetu: v ZDA je delež te različice v tednu dni poskočil z 12 na 73 odstotkov!

Doslej so v Sloveniji potrdili 51 okužb z omikronom, med okuženimi so tudi prebolevniki in cepljeni, je povedal Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Omikron je v vsej državi z izjemo Goriške; a je verjetno tudi tam, saj tudi tam beležijo porast števila novih okužb. Epidemiologi zaznavajo lokalne prenose, kar pomeni, da so z omikronom okužene osebe, ki niso potovale in niso bile v stiku z osebo, ki bi pripotovala iz tujine. »To pomeni, da je epidemiološko v Sloveniji vsak primer okužbe s covidom-19 lahko okužba z omikronom.«

Zaščita po osnovnem cepljenju upada, poživitveni odmerek pa jo povrne, izpostavlja Mario Fafangel. FOTO: Uroš Hočevar

Epidemiološka stroka odločevalcem zato predlaga, da bi bila odslej edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom. Poleg tega si želijo, da bi časovna omejitev digitalnega potrdila za cepljene z osnovno shemo čim prej stopila v veljavo. Vlada je konec minulega tedna odločila, da se omenjeno potrdilo na 270 dni omeji s 1. februarjem. Evropska komisija je omejila veljavnost covidnega potrdila na devet mesecev, to brez prejema poživitvenega odmerka po devetih mesecih od primarnega cepljenja ne bo več veljavno. Nova pravila bodo zavezujoča za vseh 27 držav članic od 1. februarja prihodnje leto.

Prvo okužbo s to različico so v Sloveniji potrdili prejšnji teden; ta je sicer bolj nalezljiva, a (za zdaj) se še vedno zdi, da je potek bolezni blažji. Toda na to se ne gre zanašati, poudarja Fafangel: »Brez dobrih podatkov staviti na to je kockanje, ki si ga ne moremo privoščiti. Najbolj pomembno je pravočasno ukrepanje. To je bolj pomembno kot čakati na stoodstotne podatke, preden se ukrepa.«

7600 ljudi je bilo cepljenih v nedeljo, od teh 486 s prvim odmerkom.

Širjenja te različice ne bomo mogli ustaviti, lahko pa ga poskušamo upočasniti, kar je še kako pomembno, saj je zdravstveni sistem v Sloveniji preobremenjen, pravi in še, da je cepljenje najboljše orodje, ki ga imamo. »Zaščita, najbolj pri starejši populaciji, po osnovnem cepljenju upada, poživitveni odmerek pa jo povrne,« poudarja. A samo cepljenje nas ne bo pripeljalo čez ta val, pomembni so tudi drugi ukrepi.

Pred vrati so prazniki, številne države so se odločile za zaostrovanje ukrepov, kako bo pri nas, naj bi vlada sklenila v teh dneh. Je pa Fafangel opozoril, naj bodo druženja varna, v mehurčkih, da čim bolj zmanjšamo tveganje prenosa okužb. Najbolje je, da smo cepljeni, tudi s poživitvenim odmerkom, pravi, družimo se v manjših skupinah, po možnosti na prostem (tudi tu se izogibamo velikemu številu ljudi na enem mestu, ko ni mogoče vzdrževati varne razdalje), sicer pa so pomembni pogosto zračenje, seveda nošnja mask ter samotestiranje pred začetkom zabave.

Po podatkih vlade je hospitaliziranih 665 oseb, 31 manj kot dan prej, na intenzivni negi je 205 oseb, 10 manj kot dan prej. Umrlo je pet covidnih bolnikov. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1,243.261 ljudi, z vsemi pa 1,180.685. V nedeljo je bilo cepljenih okoli 7600 ljudi, s prvim odmerkom 486, z drugim 561 in preostali s tretjim, kar po ocenah ministra za zdravje Janeza Poklukarja pomeni, da je zdravstvo z dnevi cepljenja »zagotovilo 33-krat več zdravja kot pred tednom dni«.