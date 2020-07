Okužb manj, a napovedi niso dobre

Kljub virusu so pobegnile k Hrvatom (FOTO)

Številni Slovenci in Slovenke so se letos odpovedali počitnikovanju pri Hrvatih, kjer se trenutno število okuženih s koronavirusom veča iz dneva v dan. Tistih, ki se virusa, ki je povzročil razdor med ljudmi in stroko, prav nič ne bojijo, je kar nekaj, med njimi so tudi znane slovenske estradnice, ki so se odločile, da jim nič ne bo pokvarilo vročih poletnih dni. Pevka Alya ima v