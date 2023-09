Okrogli jubilej praznovali z mednarodno razstavo (FOTO)

V četrtek zvečer je bil v Kinu Šiška in v sosednji stavbi, kjer domuje Galerija Photon, fotografsko obarvan družabni dogodek, s katerim je galerija zaznamovala 20 let delovanja. Visoki jubilej so praznovali z odprtjem mednarodne razstave Drugačni svetovi 2023. »Skupinska razstava 11. edicije Photonovega mednarodnega natečaja za mlade fotografe predstavlja dela izbrane deseterice finalistov na dveh lokacijah hkrati, v Galeriji Photon in v Kinu Šiška,« je med drugim na novinarski konferenci povedala kuratorica in koordinatorka projekta Špela Pipan.

Del je bil na ogled v Galeriji Photon, del pa v Kinu Šiška. FOTO: Jože Suhadolnik

Natečaj je namenjen ustvarjalcem do 35. leta starosti na področju sodobne avtorske fotografije. Začel se je kot domači natečaj, druga edicija je zajela države na območju nekdanje Jugoslavije, že tretja pa države z območja srednje in vzhodne Evrope (CEE). Z natečajem želijo mladim fotografom ponuditi platformo za predstavitev njihovih projektov. »Natečaj je z leti postajal vedno bolj prepoznaven, kar se kaže v številu prijav, vsako leto se trudimo sestaviti zanimivo žirijo. Letošnjo sestavljajo češki fotograf in vodja Inštituta za kreativno fotografijo na Šlezijski univerzi v Opavi Vladimir Birgus, nekdanji direktor Eyes on – Meseca fotografije na Dunaju in soustanovitelj založniške platforme Reflektor Thomas Licek ter Maša Žekš, kuratorka, ki sodeluje s prodajno galerijo DobraVaga ter s CUK Kino Šiška, ki je letos koproducent razstave natečaja,« je pojasnil ustanovitelj galerije Dejan Sluga.

Ustanovitelj Galerije Photon je na dosežke ponosen, opozarja pa, da v Sloveniji še vedno nimamo krovne institucije za fotografijo. FOTO: Gordana Stojiljković

Dve Madžarki in Slovenec

Žirija je letos prvo nagrado namenila Emmi Szabo iz Madžarske, drugo slovenskemu avtorju Reneju Ketišu in tretjo Franceski Legat prav tako iz Madžarske. Med deset finalistov pa so se uvrstili še Bianka Csenki, Tamas Czeke in Laura Detre-Czirjak iz Madžarske, Eliška Hauserova in Tomaš Jiraček iz Češke, Iga Mroziak iz Poljske in Karla Šavrtkova iz Slovaške.

Na natečaju tretjeuvrščena Madžarka Francesca Legat FOTO: Gordana Stojiljković

Poljakinja Iga Mroziak je ljudem, ki jih je fotografirala od zadaj, s pomočjo umetne inteligence dodala obraze. FOTO: Gordana Stojiljković

Po besedah Pipanove je pri vseh v ospredju družinska tematika. Kot je povedala Emma Szabo, na fotografijah na svoj način prikazuje svoje starše, s katerimi je imela v otroštvu težaven odnos zaradi njunega nekonvencionalnega oziroma odprtega načina življenja. Ketiševa serija je sklop ekspresivnih črno-belih fotografij, narejenih večinoma z analogno tehniko. Serija nima enotne tematike, temveč je zbirka umetnikovih vizualnih izkušenj in predstavlja izrazito subjektiven dokument življenja sodobne mlade generacije. »Nerad govorim o tem, kaj naj ljudje vidijo na mojih fotografijah. Vsak ima svoje oči, zato najraje prepuščam obiskovalcem, da si sami ustvarijo zgodbo,« nam zaupa 22-letni Ketiš iz Radencev, študent fotografije. Legatova se v svoji seriji Hellish Eden opira na spomine staršev iz časa komunističnega režima v 70. in 80. letih minulega stoletja na Madžarskem.

Prva nagrada prinaša finančno spodbudo v višini 1000 evrov, neke vrste podporo za produkcijo ter samostojno razstavo v Photon Gallery Vienna v letu 2024, ki jo vodi Dino Rekanović.

Eminenca na področju fotografije Vladimir Birgus iz Češke FOTO: Gordana Stojiljković

Tomáš Jiráček je svojo serijo poimenoval Rekonstruktorji, v njej pa ljudi različnih profilov oblekel v vojaške uniforme. FOTO: Gordana Stojiljković

Pestra zgodovina galerije

»Za nami je 20 let plodnega delovanja, v tem času pa smo v galerijah Photon v Ljubljani in na Dunaju, kjer delujemo deset let, organizirali več kot 200 razstav. 15 let smo organizirali festival Mesec fotografije, se udeleževali mednarodnih festivalov in umetniških sejmov, sodelovali z različnimi evropskimi institucijami na področju fotografije, pripravili mnoge izobraževalne programe ter pomagali številnim domačim in tujim fotografskim umetnikom pri njihovi promociji. V slovenskem prostoru smo v tem času ogromno naredili za popularizacijo sodobne avtorske fotografije, ob rednem programu pa smo skrbeli tudi za informiranje zainteresiranih javnosti o dogajanju na mednarodnem prizorišču,« je o zgodovini galerije povedal Sluga. Opozoril je tudi, da v Sloveniji še vedno nimamo krovne institucije, ki bi bdela nad področjem fotografije.

Član komisije Thomas Licek, nekdanji direktor Eyes on – Meseca fotografije na Dunaju FOTO: Gordana Stojiljković

Serija Francisce Legat prikazuje spomine njenih staršev na komunistični režim. FOTO: Gordana Stojiljković

Galerija že vse od ustanovitve oktobra 2003 posebno pozornost namenja sodelovanju z umetniki in umetnicami, ki delujejo na področju sodobne fotografije, in povezovanju s partnerji iz srednje in jugovzhodne Evrope. »S produkcijo in gostovanji naših projektov širimo mrežo avtorjev, strokovnjakov in ustanov iz omenjenega predela Evrope, paleto fotografske kreativnosti te regije pa predstavljamo domači in tuji, predvsem širši evropski javnosti. Od skromne galerije je v nekaj letih organizacijsko nastal Center za sodobno fotografijo kot vodilna tovrstna ustanova v Sloveniji in ena od vodilnih v regiji srednjevzhodne Evrope,« poudarja ustanovitelj.

Na prvi razstavi oktobra 2003 je sodelovalo okoli 30 najpomembnejših slovenskih fotografov. »Leta 2005 je kot Center za sodobno fotografijo Photon organizirala prvi festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije in ga organizirala do leta 2018. Leta 2013 smo odprli še galerijo na Dunaju in leta 2014 smo bili soustanovitelji sejma, specializiranega za umetniško fotografijo v Budimpešti – Art Photo Budapest. V tem času je bilo več prelomnih trenutkov, ki so dali pospešek in galerijo etablirali na območju srednje in vzhodne Evrope kot pomembnega protagonista za področje ne le sodobne, temveč tudi moderne povojne fotografije,« je povedal Sluga. Razstava Drugačni svetovi 2023 bo na ogled do 29. septembra.

Drugo nagrado si je prislužil študent fotografije Rene Ketiš iz Radencev. FOTO: Gordana Stojiljković