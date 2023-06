Ogromen porast nezakonitih prehodov državne meje

Policija je v prvih petih mesecih letos naštela 15.456 nezakonitih prehodov državne meje, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 5108. Daleč največ je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj petino vseh nezakonitih migrantov, in sicer 2569, še naprej pa narašča tudi število državljanov Maroka (2144) in Rusije (1502). Sledijo Kubanci (1263), Indijci (1173), Pakistanci (1096), Bangladeševci (868), Nepalci (826), Turki (608) in Sirci (500). Vseh preostalih je bilo 2907.

V prvih petih mesecih so na območju novomeške policijske uprave zabeležili kar dve tretjini vseh nedovoljenih prehodov meje, medtem ko je bila na območju koprske uprave v tem obdobju dobra petina vseh primerov.

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj jih je bilo v prvem petmesečju 14.705, v enakem obdobju leta 2022 pa 3798. Največ je bilo državljanov Afganistana, v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko jih skoraj ni bilo, pa je letos precej primerov prosilcev iz Maroka in Rusije.