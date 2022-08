Ogenj divja, obetajo se celo redukcije vode: Razmere so kritične (FOTO)

»Požar, ki je ponoči izbruhnil jugovzhodno od Socerba (op. p.: več o tem v članku Ponoči zagorelo pri Kopru: gasilcem nagaja veter, požar se širi (FOTO)), še vedno ni pod nadzorom, saj je teren skoraj nedostopen, prizadevanja gasilcev pa otežuje še močan veter. Zaradi izjemne nevarnosti za naš kraj in ljudi so na intervenciji vsi naši gasilci z vso svojo opremo, kar pomeni, da je v gašenje požara preusmerjen tudi del cistern, ki so prevažale vodo iz Unice v vodarno v Cepkih.« To je sporočil župan Kopra Aleš Bržan in dodal, da so razmere kritične. »Zaradi hude suše, ki ne popušča, je zmanjšana izdatnost vseh razpoložljivih vodnih virov, stanje pa se še poslabšuje. Požari se širijo tudi drugod po regiji in ni mogoče pričakovati, da bomo lahko stisko še naprej blažili z dovažanjem vode s cisternami,« je jasen.

Grozijo redukcije

Vse prebivalke in prebivalce slovenske Istre ter goste je pozval, da takoj prenehajo z vso nenujno porabo pitne vode, saj bo v nasprotnem primeru Rižanski vodovod v kratkem prisiljen v prve redukcije pri oskrbi s pitno vodo.