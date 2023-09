Odzivi na dogajanje na RTV Slovenija: »Gre za neke čudne ideološke čistke«

Ob številnih kadrovskih spremembah, ki se ta čas odvijajo na RTV Slovenija, je novinar in voditelj Nejc Krevs dejal, »da so spremembe edina stalnica v javnem zavodu RTV Slovenija«.

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo Golobova vlada z zakonom postavila novo obliko vodenja, pričakovano pa je bilo, da bodo sledile kadrovske spremembe, predvsem tiste, ki so bile izvedene v času Janševe vlade. Med drugim so razrešili celotno vodstvo, voditelja Valentino Plaskan in Luko Svetino ter mnoge javnosti manj znane urednike.

Sprememba delovnega mesta je doletela tudi voditelja Nejca Krevsa, ki je na RTV Slovenija že od leta 2016, med zaposlenimi pa velja za nekoliko bolj desno usmerjenega novinarja.

Odstopila je sama

Na RTVS so mandati urednikov vezani na mandat odgovornega urednika. To pomeni, da dozdajšnji uredniki niso odstavljeni, ampak jim je z odstopom odgovorne urednice Jadranke Rebernikove potekel mandat, vsak urednik pa ima pravico sestaviti uredniško ekipo, s katero bo ustvarjal program.

Odločitev v. d. odgovorne urednice informativnega programa Polone Fijavž, da iz najmočnejših informativnih oddaj - osrednjega Dnevnika in Odmevov – umakne mlade obraze, je v delu javnosti naletela na neodobravanje in dvome o tem, da si uredništvo s spremembami res želi kakovostnejši program.

Objavljamo nekaj odzivov na kadrovske rošade:

Znanstvenik Sašo Dolenc: »Zelo žalostno je, kar se trenutno dogaja na javni televiziji. Pričakovali smo, da bo nov zakon prinesel kompetentno vodstvo z jasno vizijo, kako vzpostaviti kakovosten program, dobili pa smo neke čudne kvazi ideološke čistke, ki menda vzpostavljajo prejšnje izvorno stanje. Problem tega 'čiščenja' je, da prejšnje stanje nikakor ni bilo dobro. Vračanje nazaj zato ni prava pot. Tega ne govorim le kot gledalec, ampak na osnovi pogovorov z zaposlenimi na televiziji. Kar se mene tiče, je hudo narobe tudi to, da so med člani nove uprave osebe, ki javno komunicirajo z raznimi 'izštevankami' in podobno. Upam, da se vodstvo kmalu zresni. (Moje povsem osebno mnenje je tudi, da je bila Valentine Plaskan res dobra nova izbira za voditeljico Dnevnika. Glede njenih pogledov pa poslušajte, kaj je povedala v zadnji oddaji Radia Ga Ga, ko so se ustvarjalci spominjali Saša Hribarja.)«

Inštitut 8. marec: »Pritiski po izvolitvi in ustoličenju Andreja Graha Whatmougha so bili kruti; najprej odstranitev vodje produkcije TV in Radia Slovenija brez pravega razloga, potem pa od vejice ciprese in mrtve podgane pred vhodom v družinsko hišo odgovorne urednice do zmerjanja direktorice in njene matere – pritiski na ženske, ki so se drznile upirati in se upreti! /.../. Vladal je po načelu 'deli in vladaj' in povzročil huda plačna nesorazmerja, to pa je povzročilo še večji razkol med zaposlenimi in pahnilo RTV Slovenija v eno najhujših finančnih stisk doslej. Večina o svojih stiskah molči. Bivša direktorica je po nesklepčni seji Programskega sveta 16. avgusta 2021, na kateri so jo dobesedno linčali, imela hude zdravstvene težave in je zato naslednji dan odšla na bolniško. /.../ Obsojamo vsako omalovaževanje in izkoriščanje stiske zaposlenih na RTV Slovenija, še posebej Valentine Plaskan, saj je tudi ona žrtev politike razdvojevanja. Politika razdvojevanja, ki jo je prejšnje vodstvo RTV Slovenija podpihovalo v zadnjih dveh letih, je vse zaposlene postavila v nemogočo situacijo.«

Predsednik NSi Matej Tonin: »Tako grobega posega politike v medije in javno RTV v zgodovini še nismo doživeli. Ne menja se zgolj vodstva RTV ali programske sheme, kot se je zgodilo že kdaj v preteklosti. Tokrat se poleg vsega tega menja tudi vse tiste, ki so napredovali v obdobju vlade, ki ni bila 'naša'. Njihova strokovnost, profesionalnost in dosežki ne štejejo. S tem se vzpostavlja nevaren precedens, da si vsaka vlada v prihodnosti lahko nastavi 'naše' novinarje in brutalno obračuna z onimi drugimi. Poslanstvo javnega zavoda je profesionalno poročanje in uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj. Ne pa skrb za ideološko pravovernost. Ko politika začne nastavljati 'naše' sodnike namesto poštenih in strokovnih, je konec pravne države. Ko politika začne nastavljati 'naše' novinarje namesto profesionalnih in objektivnih, je to začetek konca demokracije.«

Profesor Igor Pribac v odgovoru Toninu: »V resnici ste zadovoljni. Na RTV je pučistično prišlo veliko kadrov blizu NSi, ki so na njej zdaj še zaposleni. Le iz najbolj prestižnih nalog so umaknjeni.«

Evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi): »Objektivno poročanje medijev na podlagi dejstev in upravičena kritika oblasti sta dve temeljni vrednoti, ki bi ju morali spoštovati mediji in oblast. Čeprav smo politiki z mediji večkrat na nasprotnih bregovih, je svoboda medijev nekaj, kar je nujno za obstoj demokratičnih vrednot. Od tega je odvisen tudi ugled Slovenije. Sama kot evropska poslanka pa v tem mandatu nisem odpirala nobenih formalnih postopkov v povezavi z medijskimi čistkami, saj sem prepričana, da domačega perila ni spodobno prati v tujini. Ob tem pa želim poudariti, da se je zgodovinsko gledano medijsko svobodo v Sloveniji vselej želelo načenjati, ne glede na to, kdo je na oblasti, zaradi česar je zdajšnje dogajanje na javni RTV na žalost nekaj običajnega. Glavni kriterij zaposlovanja in odpuščanja na javni RTV bi morala biti kompetentnost novinarja oziroma urednika, ne pa strankarska pripadnost oziroma naklonjenost tej ali oni vladi. Maščevanje enih ali drugih pa ni ne etično ne strokovno utemeljeno. Mediji, državni, zasebni in strankarski, bi morali pisati resnico, ne pa deliti ljudi na naše in vaše, leve in desne ter na podlagi lažnih novic ali natolcevanj delati zgodbe, s katerimi diskreditirajo politične nasprotnike. Najprej je treba pomesti pred svojim pragom.«

SDS zaradi dogajanja na RTV Slovenija zahteva nujno sejo Odbora za kulturo V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menijo, da gre poleg popolne zlorabe pojmov, kot sta »depolitizacija« in »osvoboditev«, pri dogajanju na javnem zavodu RTV Slovenija tudi za nedopustno ravnanje šikaniranja in poseganja v človekovo integriteto in dostojanstvo. »Glede na to, da se nedopustni in nedemokratični politični pritiski in s tem tudi napadi na svobodo govora, ki jo zagotavlja Ustava Republike Slovenije, stopnjujejo, sklic nujne seje Odbora za kulturo ocenjujemo za prioriteto,« so jasni. Izpostavljajo, da sta bila »nezakonito odstranjena v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough in v. d. direktorja TVS Uroš Urbanija, pod hudimi pritiski je odstopila odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik in cela vrsta urednikov, denimo, v. d. urednika portala MMC Igor Pirkovič in urednik notranjepolitične redakcije Martin Nahtigal. Odstranjuje se tudi voditelje dnevno-informativnih oddaj. Dnevnika tako ne vodita več Valentina Plaskan in Nejc Krevs, Luka Svetina pa ne Odmevov. Mesto vršilke dolžnosti urednice informativnega programa do imenovanja novega odgovornega urednika opravlja donedavna dopisnica iz Nemčije Polona Fijavž, ki je tudi glavna izvajalka neutemeljenih razrešitev.« (A. L.)

Na Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje zadnjih nekaj dni na RTV Slovenija. Potem ko je vodstvo zavoda, ki ga je nastavila vlada Roberta Goloba, zamenjalo vse ključne direktorje in urednike, se je zdaj očitno začel tudi pogrom nad posameznimi voditelji in novinarji, predvsem v informativnem programu 1. programa TV Slovenija. Voditelji, ki jim sicer ni mogoče odrekati novinarskih kompetenc, so bili z izgovorom, da si nova v. d. odgovorne urednice Polona Fijavž ustvarja svojo ekipo, umaknjeni iz vodenj posameznih oddaj, v redakciji pa se je začelo njihovo prikrito šikaniranje in podtalno demoniziranje. Kot je v posebnem pismu razkrila prejšnja odgovorna urednica Jadranka Rebernik, si posamezniki privoščijo celo nesramne pripombe o videzu nekaterih novinarjev in pritlehne zapise o "prišlekih". Zadeva je šla tudi celo tako daleč, da je morala ena od voditeljic zaradi vseh dogodkov in pritiskov poiskati zdravniško pomoč



Opozarjamo tudi, da je bila Polona Fijavž na mesto v. d. odgovorne urednice informativnega programa 1. programa TV Slovenija imenovana, ne da bi se pred tem o njeni primernosti izrekli novinarji uredništva, kar sicer zahteva zakon. Tako so po našem prepričanju vse kadrovske spremembe, ki jih je izvedla, nezakonite, predvsem pa nelegitimne, saj zanje nima zakonitega mandata.



V ZNP vodstvo informativnega programa 1. programa TV Slovenija s Polono Fijavž na čelu, vodstvo TV Slovenija in upravo RTV Slovenija pozivamo, naj ustavijo pritiske in pogrome nad posameznimi voditelji in novinarji. K ukrepanju pozivamo tudi odgovorne inštitucije, kot so komisija za mobing na RTV Slovenija, delovna inšpekcija, varuh človekovih pravic in drugi. O dogajanju na RTV Slovenija bomo obvestili Evropsko komisijo in mednarodna novinarska združenja.



Še enkrat tudi opozarjamo, da so za takšno stanje na RTV Slovenija soodgovorni tisti ustavni sodniki, ki so pred časom odpravili odločbo o začasnem zadržanju novele zakona o RTV Slovenija in s tem vladi Roberta Goloba omogočili politično kadrovsko čistko na RTV Slovenija, ki smo ji trenutno priča. Ustavne sodnike znova pozivamo, naj dokončno odločijo o ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija.