Odškodnina za orade in odtujeno morje

Šele konec letošnjega leta je 30 morskih ribičev prejelo odločbe ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bodo prejeli 152.810 evrov nadomestila za izpad dohodka, ker v letu 2023 niso mogli loviti na delu slovenskega morja, ki ga kljub odločitvi arbitraže zaseda Hrvaška. Pet školjkarjev pa bo prejelo 267.000 evrov zaradi škode, ki so jo v letu 2024 gojiščem klapavic povzročile orade. Večji del nadomestila za škodo na školjčiščih si bodo razdelili štirje od petih školjkarjev, ki so dejavnost letos opravljali v obratih akvakulture, vpisanih v državni centralni register. Školjkarji ...