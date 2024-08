Odpira se obnovljeni Grad Podčetrtek, toliko milijonov je stala prenova

Občina Podčetrtek po desetletjih propadanja odpira prenovljeni Grad Podčetrtek, ki ga je kupila leta 2020. Obiskovalci si bodo lahko ogledali muzejsko zbirko, poleg tega bo grad ponujal prostor za poroke in različne prireditve. Na terasi, od koder je prekrasen razgled na Podčetrtek in okolico, bo od prvega septembra na voljo tudi gostinska ponudba, s čimer je župan Podčetrtka Peter Misja napovedal »novo poglavje ključne točke kulturnega in turističnega razvoja regije«.

Terasa gradu bo odprta za vse, prirejali pa bodo tudi poroke. FOTO: Matic Javornik

Občina je za nakup gradu, ki je bil pred tem v lasti družine Zečević, odštela 150.000 evrov. Njegova obnova, vredna tri milijone evrov, se je začela leta 2021. Pred nedeljskim odprtjem so tako končali ključna projekta, Grajsko pot v destinaciji Podčetrtek in Doživetje grajskega razgleda, ki sta bila sofinancirana iz državnih in evropskih skladov. Prenova je v prvi fazi obsegala stabilizacijo stavbe, obnovo streh in fasade, celovito restavracijo zgodovinskih elementov, namestitev sodobne infrastrukture ter ustvarjanje prostora za kulturne dogodke in turistične dejavnosti. »Poseben poudarek smo namenili ohranjanju avtentičnosti stavbe, pri čemer so sodelovali strokovnjaki s področja arhitekture in kulturne dediščine,« je povedal župan Misja.

3 milijone je stala prenova.

Grad je ime dobil po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospostvom na trgu potekal sodnijski in tržni dan. Pred drugo svetovno vojno je bila njegova lastnica rodbina Attems. Ta ga je leta 1682 kupila od tedanje države, nato pa temeljito prezidala in opremila v baročnem stilu. Po letu 1945 je bil podržavljen in je žalostno propadal.

»V veliko čast si štejem, da sem sodeloval pri projektih na gradu, ki je po mnogo letih propadanja dobil novo podobo,« je dejal župan Misja. »Čeprav imamo v občini bogate izkušnje z realizacijo projektov, je bil že sam nakup propadajočih objektov – gradu, kašče, stare hiše – velika težava. Vesel sem, da smo skupaj z obema projektoma, sofinanciranima s strani EU in države, naredili velik premik pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju turizma.«