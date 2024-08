Od učenke, ki ni znala skuhati kave, do mojstrice strežbe zajtrkov

Še preden se poletje popolnoma razbohoti, dijaki in študenti razmišljajo, kaj bodo počeli med poletnim počitnicami, in začnejo iskati primerno počitniško delo. Resda je misel, da bi imeli ves prosti čas poleti povsem zase, več kot vabljiva, a koristi počitniškega dela je tako veliko, da ni nobenega dvoma: kdor se ceni, bo poleti poprijel za počitniško delo. S tem bo nekaj zaslužil, pridobil izkušnje, se veliko naučil in postal zanimiv tudi na trgu dela. Poklicno izobraževanje ima pri nas dolgo tradicijo in je zelo dobro povezovano z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) igra pomembno vlogo pri povezovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)