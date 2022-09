Od torka nove cene bencina in dizla: toliko bi lahko odšteli za poln rezervoar

Trenutne regulirane cene bencina in dizla zunaj avtocest bodo veljale le še do danes, za jutri pa vlada že napoveduje nove cene pogonskega goriva, ki ga določa vsak drugi torek. Ob upoštevanju dosedanjega dogajanja na naftnih trgih in cen goriva na slovenskih bencinskih servisih so na Financah naredili analizo, kakšne cene bencina in dizelskega goriva bi nas lahko čakale od torka dalje.

Pričakujejo, da se bo cena bencina zaradi odprave okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida znižala za okrog deset centov na liter. Trenutna cena bencina na liter je 1,491 evra. To pri natočenih 50 litrih pomenilo pet evrov prihranka.

Cena dizla je v zadnjih dveh tednih precej nihala, a napovedi kažejo, da bi lahko malenkost upadla, kar bi za polnjenje 50-litrskega rezervoarja pomenilo prihranek enega evra. Cena dizla je trenutno 1,767.