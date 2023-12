Od soseda izvedel, da mu gori dom (FOTO)

»To je katastrofa.« S temi besedami je 55-letni Jože Goljat včeraj za Slovenske novice opisal tragedijo, ki se mu je v ponedeljek zvečer zgodila na njegovi domači kmetiji v kraju Vrhe pri Slovenj Gradcu. V nekaj minutah je z družino ostal brez strehe nad glavo. In, kar je še najhuje, takrat, ko so zublji goltali njegovo hišo, nikogar ni bilo doma. Goljat nam je pojasnil, da ga je kakšni dve uri in pol zatem, ko je s sinom odšel od doma, poklical sosed in mu rekel, da »vse žari«. »Vprašal me je, ali kaj kurim. Odgovoril sem mu, kje pa, saj me sploh doma ni,« je povedal in dodal, da je bila sev...