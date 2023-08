Od 1. septembra višje pokojnine? Tako odgovarja ZPIZ

V preteklih tednih in mesecih se po spletu pojavljajo in širijo informacije, da se bodo 1. septembra zvišale pokojnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sporoča, da gre za »nedopustno širjenje lažnih informacij, ki uporabnike preusmerjajo na navedeno spletno stran (Tedenske novice, op.p.), z namenom pridobivanja večjega števila obiskov spletne strani«.

Javnost obveščajo, da je Svet Zavoda februarja sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov za 5,2 odstotka, kar velja od 1. januarja 2023: »Uskladitev je že bila realizirana pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2023 in se upošteva pri izplačilu pokojnin od februarja 2023 dalje.«

Novembra in decembra povečano izplačilo

Potrdili pa so: »Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 pa je predvideno, da se bo v letu 2023 upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v novembru 2023 in decembru 2023 zagotovilo izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 1,8 odstotka od prejemka iz oktobra 2023. Prav tako bo upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2023, izplačan zimski letni dodatek v višini 40 odstotka izplačanega letnega dodatka v letu 2023.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.