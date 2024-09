Obvezno v beli opravi in z lesenimi loparji (FOTO)

V Novem mestu so na teniških igriščih tik ob reki Krki ponovno združili preteklost s sedanjostjo. V belo odeti tenisači in tenisačice so vihteli loparje. A ne takšnih sodobnih, kot jih poznamo danes, pač pa nekoliko bolj okorne, iz lesa izdelane. Iz spoštovanja do tradicije belega športa in do kulture so v Novem mestu pripravili že 21. beli teniški turnir, vez med preteklostjo in sedanjostjo ter spomin na vse, ki so ustvarjali našo športno in teniško zgodovino.

Vsak turnir je unikaten že zato, ker je posvečen eni temi oziroma dogodku. Tokrat je bila rdeča nit nogomet, in sicer v zahvalo našim fantom za uspeh na euru 2024. Za našimi nogometaši je namreč odmevno in uspešno leto, tenis pa je zato na igriščih Teniškega kluba Portovald ponudil roko nogometu. Na slovesnem odprtju so tako sodelovali mladi člani nogometne šole Nogometnega kluba Krka.

Alisa in Slavko, znana tudi pod skupnim imenom Duo Enjoy, sta popestrila otvoritev Belega teniškega turnirja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Mladi nogometaši Nogometnega kluba Krka Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dami v belem sta Voltovi: hčerka Karin, finalistka miss Earth Slovenije 2020, in Jiřijeva žena Sandra. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Skupna točka teniške in nogometne igre je žoga. Nogometni klub Krka Novo mesto in Teniški klub Portovald sta tudi soseda v tem okolju. Na letošnjem Belem teniškem turnirju pa so tu nogometaši tudi zato, da se jim zahvalimo za izjemen uspeh na evropskem prvenstvu. V mislih imam seveda državno reprezentanco, a tu je podmladek in tu se morda že kali naslednik Benjamina Šeška, ki se je odzval na današnje vabilo, a se žal turnirja zaradi drugih obveznosti ne more udeležiti, je pa obljubil, da bo prišel na županov prihajajoči dobrodelni teniški turnir,« je povedala voditeljica programa Irena Potočar Papež in mlade nogometaše povabila, da so prikazali posebno točko foottenis – nogometni tenis. To je bila igra v mrežo (gol), ne pa čez njo, veljala so torej ravno obratna pravila kot pri tenisu.

Turnir je že 21. leto organiziral Teniški klub Portovald, ki ga vodi Irena Gostiša Benčina. Ta je med drugim izpostavila, da je vsaka zadnja avgustovska sobota, ki je vedno rezervirana za turnir v belem, praznik kluba, ki se je postopoma, z veliko zavzetega dela in jasno vizijo razvil v osrednje teniško središče Novega mesta. To je zagotovo tudi zasluga Novomeščana Jiřija Volta, ki je v dveh desetletjih in pol, odkar je rodno Češko zamenjal za Slovenijo, v dolenjski prestolnici tenisu dal mesto, ki si ga ta šport zasluži.

Jiři Volt, legenda novomeškega tenisa FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vsak dan bolj Slovenec

»Še dobro se spomnim dne, ko sem prišel v Novo mesto, takrat še v Teniški klub Krka. To je bilo leta 1998 prav na dan, ko je češka hokejska reprezentanca zmagala na olimpijskih igrah v Naganu. V Novo mesto so me povabili, da bi igral tenis in učil mladino. V Sloveniji je bilo v tistem času že veliko Čehov, ki so tukaj poučevali tenis, in fantje so me poznali ter me povabili, da bi šel pomagat. Spomladi 1998 je prvotni novomeški teniški klub prenehal delovati, jeseni pa so ustanovili Teniški klub Portovald. Ker v klubu ni bilo dovolj dela in otrok, sem zimo 1998/99 preživel na Češkem, spomladi pa so me znova poklicali. Prišel sem, čeprav so mi takoj povedali, da imajo zagotovljen denar le za tri mesece, da pa je nadaljevanje odvisno od mene. Ta izziv sem sprejel in klub je neizmerno napredoval, tudi v infrastrukturi. Tako smo v naslednjih letih dobili objekt ob igriščih in kasneje tudi pokrita igrišča oziroma balon čez dve igrišči, kar omogoča igro tudi pozimi,« je razlagal Volt, ki se je kmalu povsem vklopil v novo okolje.

Njegov trud in predanost dolenjski prestolnici ter športu v Novem mestu so opazili tudi Novomeščani. Volt je bil že na prvih volitvah, ko je kandidiral za mestni občinski svet, to je bilo za mandat 2010–2014, s preferenčnimi glasovi izvoljen za občinskega svetnika. V občinskem svetu je bil tudi naslednji mandat, potem enega ni bil, zdaj pa je spet občinski svetnik, ki aktivno sooblikuje razvoj mesta in občine. Pravi, da je, čeprav ima slovensko in češko državljanstvo, vsak dan bolj Slovenec, sploh pa Novomeščan, tudi po zaslugi družine; žene Sandre in hčerke Karin, slednjo smo spoznali tudi kot manekenko, ki je osvojila mesto druge spremljevalke na Miss Earth Slovenija in naziv miss Earth-Water Slovenija 2020.

Ivan Tavčar je bil prvi Slovenec, ki je na svojem posestvu na Visokem v Poljanski dolini leta 1897 zgradil teniško igrišče.

Ženske v belem, zmagovalki pa sta skrajni dve: Slavica Srebrnjak in Lučka Tomažin. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Skupinska pred začetkom FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Beli teniški turnir je bil nekoliko tudi tekmovalnega značaja. Med moškimi sta slavila Darko Andolšek iz Novega mesta in Jožef Ačko iz Slovenske Bistrice, med ženskami pa Lučka Tomažin in Slavica Srebrnjak. Igralci v belem so se tudi preizkusili v igri golfa, znova so izdali ličen vsebinsko bogat bilten, ki ga je kot vedno mojstrsko grafično oblikoval Tomaž Levičar, prvič je bil na turnirju za popestritev tudi Photo booth, za odlično hrano je poskrbela Hiša Fink, organizatorji Belega teniškega turnirja pa že vabijo na srečanje prihodnje leto.

Predstavil se je tudi kitarist David Muhič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda