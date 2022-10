Obnovili so kar štiri kapelice (FOTO)

Res lepa je bila druga nedelja v oktobru, ko so v Krajevni skupnosti (KS) Marija Gradec v občini Laško pripravili prireditev Lepa nedelja, s katero so se tokrat poklonili obnovi kar štirih kapelic, ki dajejo cerkvi Karmelske Matere božje poseben pomen in čar. Stojijo na skalnatem griču nad sotočjem Savinje in Lahomnice, po ureditvi cestnega prometa in železnice v minulih letih pa še bolj pritegnejo pogled domačinov kot tudi naključnih popotnikov. In tudi tistih, ki skozi Laško potujejo z vlakom. Tisti, ki se peljejo v smeri proti Zidanemu Mostu, jih lahko opazijo na levi, v obratni smeri pa na desni strani železniške proge.

Člani Folklorne skupine KD Anton Tanc so zaplesali.

Kapelici ob vznožju cerkve Karmelske Matere božje

»V 18. stoletju so bile na pobočju okrog cerkve zgrajene štiri baročne kapele, posvečene Marijinemu vnebohodu, Kristusu, srcu Jezusovemu in svetemu Petru. Ob njih je bilo tudi zahvalno znamenje z Marijinim kipom, ki so ga kasneje prenesli pred cerkev sv. Martina v Laškem. Pobuda za obnovo kapelic se je med krajani porodila že pred tremi desetletji, po zaslugi občine Laško pa se je ta pred petimi leti tudi začela. Z ureditvijo nove ceste je kapelica, postavljena v čast sv. Petru, dobila novo lokacijo, saj so jo morali za nekaj metrov prestaviti. Sta pa kip sv. Petra in Jezusa v njej žal edina ohranjena umetniška predmeta, saj so bili vsi drugi odtujeni in zdaj čakamo, da izdelajo kopije,« je razloge za slavje v Marija Gradcu, kjer so najprej pripravili sveto mašo s procesijo ob kapelicah, opisal laški dekan in generalni vikar celjske škofije Rok Metličar, ki je tudi daroval sveto mašo v cerkvi Karmelske Matere božje.

Rudarji v svečanih uniformah

Zbrane je pozdravil laški župan Franc Zdolšek, predsednik KS Marija Gradec Marjan Salobir pa se je zahvalil tako dekanu za darovano mašo in procesijo kot tudi županu, ki je izpostavil dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo pri obnovi kapelic in Zvezo Možnar, ki obuja stare šege in običaje. Vse prisotne je nato povabil na dvorišče gostišča Čater, kjer so za vse skuhali golaž in poskrbeli, da nihče domov ni odšel žejen.

Prireditev sta popestrili Godba Laško in Godba iz Vrha nad Laškim.

Slovesna procesija.

Na slovesnosti se je zbralo več kot 300 krajanov, drugih obiskovalcev in nastopajočih. V kulturnem programu je nastopila Folklorna skupina KD Anton Tanc, igrali sta Godba Laško in vaška godba iz Vrha nad Laškim, za domače ritme so poskrbeli domači fantje in dekle, ki so sami vrhunski glasbeniki: harmonikar Štefan Frece (Savinjskih sedem), klarinetist Franjo Maček (Alpski kvintet), baritonist Marko Mastnak (Okrogli muzikanti), klarinetist Gašper Salobir (Vagabundi), trobentar Miha Salobir (Evro kvintet), kitarist Vilko Frece (Igor in zlati zvoki) ter pevka Gašperjev Andreja Zlatnar.

Pogled s kora, mašo je vodil Rok Metličar.

Pičkurin Ferdo Medved je, kot nekoč, prodajal različne drobnarije, ob njem predsednik Zveze Možnar Mitja Moškotevc.

Stojnice so se šibile pod težo dobrot lokalnih ponudnikov, na njih se je našlo vse od mesnin do kruha in peciva, med, razne čokolade, prišla pa sta tudi dva lokalna mini pivovarja. »K sveti maši so prišli verniki od blizu in daleč, članice in člani društev, združeni v Zvezo Možnar, so bili v kostumih iz začetka 20. stoletja, rudarji in godbeniki pa v svečanih uniformah. Še pičkurin je prišel. Marko in Irena Zeme sta trjančla oziroma pritrkovala na zvonove, Turistično društvo Laško pa je pripravilo plakat s starimi fotografijami marijagraških kranceljpintarjev,« je povedala Urška Knez iz ZKD Možnar, ki je prireditev Lepa nedelja tudi vodila.