Obnova cestnega odseka od Štajerske proti Koroški bo stekla naslednji teden

Sredi prihodnjega tedna bo stekla obnova cestnega odseka Črnova - Velenje na državni cesti, ki od štajerske avtoceste vodi prek Velenja proti Koroški. Obnova nekaj več kot kilometer dolgega odseka bo trajala dobra dva meseca in v tem času bo vzpostavljena polovična zapora ceste.

Obnova bo potekala na 1,2 kilometra dolgem odseku približno od naselja Vinska Gora do križišča za Dobrno, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Pogodbena vrednost del je nekaj manj kot 656.000 evrov, poleg obnove vozišča pa bodo zajemala tudi obnovo bankin, ureditev odvodnjavanja in postavitev prometne opreme ter signalizacije.

Termini zapor spremenljivi

Polovična zapora ceste je predvidena od srede, 9. oktobra, od 7. ure do nedelje, 15. decembra, do 17. ure. Termini predvidenih delovnih zapor se lahko zaradi tehničnih ali vremenskih razmer tudi spremenijo.

Promet bo v času polovične zapore potekal izmenično enosmerno, s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. Za zagotavljanje boljše pretočnosti je v prometnih konicah oziroma v svetlem delu dneva predvideno ročno usmerjanje prometa. Uporabnikom na direkciji svetujejo spremljanje informacij o stanju na cestah.