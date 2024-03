Taksist prevozil rdečo in telefoniral, kako pa ukrepa podjetje?

Taksisti so pogosto predmet takšnih in drugačnih kritik, saj zaradi obsega časa, ki ga preživijo na cesti, pogosto vozijo pretirano samozavestno. Takšna vožnja lahko vključuje neprilagojeno hitrost, izsiljevanje, »sekanje« ovinkov, nevarno prehitevanje in tako dalje.

Na enega takšnih dogodkov nas je opozorila bralka Branka, ki je v začetku tedna naletela na objestnega taksista v središču Ljubljane.

Zaradi kar trojne kršitve, ki jo je v ponedeljek opazila pozorna bralka, smo se obrnili za pojasnilo na eno od ljubljanskih taksističnih podjetij.

Povedali so, da ob začetku sodelovanja vse voznike seznanijo s pogoji opravljanja tega dela, med katerimi so upoštevanje prometnih predpisov in izrecno označena prepoved uporabe telefona med vožnjo stranke.

Poleg zakonskih pogojev, ki navajajo ustrezno taksi opremo, licenco za opravljanje tovrstnih prevozov in dovolilnico mestne občine, podjetje postavlja še dodatna pravila, in sicer znanje slovenskega jezika ter urejeno vozilo starosti največ 10 let. Dejali so, da ob večkratnih manjših kršitvah ali po eni večji kršitvi z vozniki prekinejo sodelovanje.

Ste tudi sami opazili kaj podobnega? Pišite nam.