Objavili nov covid zemljevid: ne hodite v te države (FOTO)

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil posodobljen epidemiološki zemljevid, na katerem Slovenija ostaja označena s temno rdečo barvo, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko v boju proti covidu-19. Podobno je temno rdeče oz. rdeče obarvan večji del Evrope.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Epidemioloski zemljevid Evrope, ki ga je 4. novembra 2021 objavil Evropski center za obvladovanje in preprecevanje bolezni (ECDC). FOTO: Ecdc

Oranžna in zelena območja, kjer je epidemiološka slika boljša, postajajo vse bolj redka. V celoti sta oranžni Portugalska in Francija. Italija je delno oranžna in delno zelena. Lepe novice tako prihajajo iz italijanske dežele Lombardije, kjer je bilo leta 2020 žarišče novega koronavirusa

Oranžni so tudi redki deli Švedske, Norveške in Danske.

Temno rdeča območja so medtem poleg Slovenije med drugim v baltskih državah, Romuniji, Bolgariji, Avstriji ter na Irskem, Slovaškem in Hrvaškem. Nordijske države so večinoma rdeče, podobno so skoraj v celoti rdeče še Nemčija, Poljska, Grčija in Madžarska.

Tokrat podatkov za Španijo ni, zato je na zemljevidu obarvana sivo.