Obiskali so tudi radgonsko zlatnino in srebrnino

Čeprav se je letošnji mošt zaradi bistveno zgodnejše trgatve že pred mesecem spremenil v vino, so ga konec tedna vendarle še uradno krstili. Mnogi se strinjajo, da je martinovanje v Gornji Radgoni vedno prav posebno doživetje, in tako je bilo tudi letos, ko so se bogati vinski tradiciji tega območja, kjer kar 173 let pridelujejo znamenito penino, poklonili domačini in gostje od blizu in daleč.

V Kerenčičevi ulici, tik ob reki Muri in meji s sosednjo Avstrijo, so za tradicionalno prireditev poskrbeli organizatorji iz Zavoda Kultprotur, Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric in občine ter pripravili pester program s krstom mošta, stojnicami, bogato vinsko in kulinarično ponudbo, nastopi domačega pihalnega orkestra, folklornega društva, Tamburaške skupine KD Peter Dajnko ter skečem Turističnega društva Negova-Spodnji Ivanjci.

Vse je bilo v znamenju jeseni.

V muzeju Špital je bilo mogoče prisluhniti viničarski zgodbi in si ogledati pripomočke, ki so jih v vinogradništvu uporabljali naši predniki, udeleženci so se za zabavo celo pomerili v obiranju in stiskanju grozdja. Za vodeni ogled so bile odprte kleti v Jurkovičevi ulici, kjer hranijo radgonsko zlatnino in srebrnino, kot je nekoč zapisal pesnik Manko Golar.

Uprizorili krst

Na voljo so bile tudi posebne vstopnice za ogled kleti in muzejskih razstav v Špitalu po akcijskih cenah. Za sproščeno druženje ob sezonski kulinariki je poskrbela glasbena skupina Ansambel Opoj, ki mu je radgonska županja pred dobrim mesecem podelila posebno priznanje. Urška Mauko Tuš je ob tradicionalnem krstu pozdravila množico obiskovalcev, zbrane pa sta nagovorila tudi vinska kraljica Taja Zupan in predsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Milan Kolarič. Za dodatno razvedrilo je poskrbel krst mošta, ki so ga uprizorili humorist Samo Tuš - Korl in člani Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric.

Na preži pa so bili tudi možje postave, ki so opozarjali, da alkoholizirani ne smejo za volan, izvajali pa so tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov.

