Obiskal nas je ubijalec poletja, takšno vreme bo prvi šolski dan

Na začetku tega tedna smo bili lahko priča tako imenovanemu ubijalcu poletja (summer killer), ki nam pokaže zobe ne le z izrazitim temperaturnim padcem, temveč tudi z večjimi količinami padavin. Ob prehodu fronte je nad severnim Sredozemljem to pot nastal ciklon ter poskrbel, da je bila naša država že spet krepko razmočena.

Ker smo dežja sicer že malce naveličani, pogledujemo naprej, kako bo, bo kaj boljše? Bo! Napoved za drugo polovico tega tedna je optimistična! Območje visokega zračnega tlaka nas bo namreč osrečilo s toplejšim zrakom, zaradi česar bodo tudi temperature presegle 25 stopinj Celzija, pa še sončno naj bi bilo. Bodo pa jutra vseeno že zelo sveža, lahko bi rekli celo mrzla, po nekaterih nižinah tudi precej meglena.

Lep prvi šolski dan

Če kaj, bo prvi šolski dan stabilnejši, lepši in brez dežnikov. Takšen bo tudi konec tedna; pravzaprav bo samo še bolj toplo. O kakršni koli vročini seveda ne moremo več govoriti, tako pravijo tudi na neurje.si; da bo veliko prijetneje, vsekakor pa bolj vzdržno, sploh če vse skupaj primerjamo s pasjo vročino, ki nas je pregrevala še pred par dnevi oziroma še preden nas je obiskal – ubijalec poletja.

Prvošolci bodo zakorakali v vremensko normalen dan. FOTO: Jure Eržen

Ta je vnovič pokazal, česa vsega je sposobna narava in kako lahko v samo nekaj urah zapade toliko dežja, kot ga navadno v celem mesecu, marsikje pa še to ne. Pokazal je tudi na pravo eksplozijo nevihtnih celic, ki so se potem (v obliki kvarnerskega dimnika) z juga proti severu samo še krepile. Da so se razvile v svoji najsilovitejši obliki, je bilo po svoje krivo tudi toplo morje.

Vremensko dogajanje se, kot napovedujejo, zdaj umirja.

Vremensko dogajanje se, kot napovedujejo, zdaj umirja. Ne sicer še takoj, danes bo namreč še oblačno, občasno bo tudi še deževalo, v južni Sloveniji bi znala biti ne nazadnje še kakšna nevihta. Arso prav tako opozarja, da bodo še naraščale Mura, Sava v spodnjem toku ter reke v južni Sloveniji; da bo pihal severni oziroma vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja; da bodo danes najnižje jutranje temperature od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, ampak da bo že jutri jasnejše in brez večjih vremenskih posebnosti. Če nič drugega, si lahko vsaj za hip torej oddahnemo.

Skratka: v noči na četrtek se bo razjasnilo, po nižinah bo zjutraj megla, v četrtek bo že delno jasno, kakšna manjša ploha pa za popoldne vseeno ni izključena. V petek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Postopno, tako Arso, se bo otoplilo.