Aprila 2016 je bil na nadomestnih volitvah za romskega svetnika v Mestni občini Novo mesto kot edini kandidat izvoljen Duško Smajek iz romskega naselja Poganci pri Novem mestu. Dotedanji romski svetnik Sandi Selimčič je namreč odstopil julija 2015, potem svoj odstop preklical in nato tri mesece kasneje nepreklicno odstopil, saj je bil nezadovoljen, ker so menda Romi in drugi nanj izvajali psihični pritisk. No, zdaj si je črno piko prislužil tudi aktualni romski svetnik Smajek, obsojen je bil zaradi izsiljevanja, in sicer na pogojno kazen sedem mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let. Župan...