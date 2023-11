Občani razkačeni: v sedmih mesecih je bila že trikrat razkopana

Razrita cesta. Kupi peska in drugega gradbenega materiala. Dovoze do hiš v zaprti ulici so onemogočili bagri, valjarji, tovornjaki. Ob vsakem dežju – in tega letos nikakor ni bilo malo – se je vse spremenilo v blatno jezero. »In tako živimo že od aprila!« je z mešanico besa in obupa dejal stanovalec Založnikove ulice na Brezovici, kamor so se letošnjo pomlad privalili gradbeni stroji, da tudi v njihovi ulici naposled zgradijo in uredijo kanalizacijo. Obet priključka na javno kanalizacijsko omrežje so prebivalci pozdravili odprtih rok, a je navdušenje iz meseca v mesec plahnelo. In se počasi s...