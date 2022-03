Obara za dober namen: zbrali rekordno vsoto

Lions klub Ptuj je v zavetju minoritskega samostana na Ptuju pripravil Obarijado 2022, na kateri je z dobrodelnimi prispevki in storitvami sodelovalo rekordnih 26 ekip. Zbranih skoraj 20.000 evrov bodo namenili pomoči šibkim družinam in šolanju nadarjenih otrok ter za nadaljevanje projekta Viški hrane.

Sodelovalo je rekordno število ekip.

Lionsi so poskrbeli, da so v kidričevski restavraciji Pan skuhali 500 obrokov piščančje obare, obroke pa so razdelili zdravstvenemu osebju ptujske bolnišnice in ZD Ptuj, zaposlenim v domovih upokojencev v Juršincih in na Ptuju, ptujskemu domu za brezdomce v Karmi in razdelilnici donirane hrane na Ptuju. Po besedah predsednika Lions kluba Ptuj in dolgoletnega vodje Obarijade Igorja Kolarja so zbrali najvišji znesek dobrodelnih sredstev v zgodovini prireditve: »Sredstva bomo namenili pomoči potrebnim. Pomagali bomo mami samohranilki pri obnovi kopalnice, občanu, ki živi v slabih bivanjskih razmerah, bomo obnovili del stanovanja in pomagali družinam v stiski.«

Kolar dodaja, da z rekordi optimistično zrejo v naslednjo, 18. obarijado, ki naj bi potekala brez vseh omejitev in na kateri bo, upa, znova rekordno številu udeležencev. Enako si želi ptujska županja Nuška Gajšek, ki se je predaje obare udeležila v Domu upokojencev Ptuj.

500 obrokov piščančje obare so skuhali.

»Vesela sem, da Lions klub Ptuj ohranja dobrodelno tradicijo Ptuja tudi v teh težkih časih. Vsako leto po svojih močeh podpiramo ta projekt, ki povezuje ljudi in hkrati blaži stisko ljudi.«