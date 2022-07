Ob žetvi so jih bodrili muzikanti

Čeprav je žetev že končana, so se v Društvu upokojencev Kobilje skupaj z domačo občino odločili, da iz pozabe obudijo pospravljanje zlatega pšeničnega klasja na tradicionalni način z ročnimi kosami in srpi. Da bi mladim prikazali vsaj kanček nekdanjega življenja na kmetih, so pripravili že 11. etnološko prireditev Praznik žetve v Kobilju.

Žanjice in žanjci ter obiskovalci od blizu in daleč so se zbrali v športno-rekreacijskem centru v Kobilju, kjer so jih pozdravili organizatorji, župan Darko Horvat in domači župnik Lojze Ratnik. Sodelujoči so se na žetveni praznik oblekli v oblačila iz preteklosti in seveda prinesli že sklepane kose, srpe in drugo orodje. Rdeča nit prireditve je bil prikaz starega načina žetve pšenice.

Na polje ob veselih melodijah

Na polju so se po stari kmečki navadi najprej prekrižali, nato pa začeli kositi. Za njimi so stopale žene, ki so požeto pšenico pobirale, spet drugi so vezali iz pšeničnih debelc povresla in jih povezali v snope, te so potem zložili v križe. Med košnjo so kosci večkrat nabrusili kose, da so potem lažje kosili.

Na koncu so na njivi razprostrli bela oblačila in po njih razpostavili domače dobrote, ki so jih pripravile kobiljske gospodinje. Vinogradniki so iz bližnjih vinogradov prinesli rujno kapljico, za dobro vzdušje pa so že med žetvijo in po njej poskrbeli domači muzikanti.

Pridne gospodinje so pripeljale domače dobrote.