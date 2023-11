Ob praznovanju se obetajo številne novosti, prihaja tudi čisto nov lik

Tri mesece pred pustom v letu 2024 so v Cerknici predstavili vrsto novosti, ki se obetajo ob praznovanju najbolj norčavih dni. Pustno društvo Cerknica je pri tem razglasilo ambasadorja pusta 2024, to je postal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Povezovanje pusta in čebel je sicer presenetljivo, v znamenito družino cerkniških pustnih likov pa prinaša novost. »Naš največji ponos na letošnjem pustnem dogodku je predstavitev čisto novega pustnega lika, butalske čebele, kranjske sivke. Verjamemo, da bo ta ljubka, simpatična in za svet izjemno pomembna čebelica postala pravi simbol pustovanja v Cerknici,« so povedali predstavniki Pustnega društva.

Prihodnje leto bo pust razmeroma zgodaj, 6. februarja bodo odprli razstavo, na kulturni praznik pa bo tradicionalno žaganje babe.

»Že vrsto let si prizadevamo, da bi naš karneval postal tradicionalen, zato smo si tudi želeli, da bi zaznali neko slovensko zgodbo oziroma tradicijo, ki jo moramo spoštovati. Ko smo dobili predlog, da bi v karnevalu nastopila tudi čebela, smo se v društvu povezali s ČZS. Tu nam je priskočila na pomoč Občina Cerknica. Nato smo se v pisarni Boštjana Noča zelo hitro dogovorili o sodelovanju pri pustnih dogodkih v letu 2024. Je pa Noč privolil v sodelovanje ob pogoju, da bodo zraven tudi notranjski čebelarji,« je na predstavitvi povedal predsednik Pustnega društva Cerknica Matjaž Knap.

Sivo-črna, ne rumeno-črna

Dogodka se je udeležilo celotno čebelarsko občestvo Notranjske, ki je v kulturni dom prišlo s ponosno izpostavljenimi prapori. Noč se jim je pridružil na odru in izrazil veselje ob povezovanju pustovanja s čebelarsko tradicijo, napovedal je, da bo z veseljem prevzel vlogo ambasadorja pustovanja v Cerknici za leto 2024: »Pust je zame kulturna prireditev, to pa je prav posebna zgodba. Dobro vemo, da je na najrazličnejših karnevalih veliko otrok oblečenih prav v čebelice. Zelo lepo se mi zdi, da bomo takemu znanemu karnevalu, kakršen je cerkniški, dali prav to noto.«

»To je posebna in dodatna promocija čebelarstva, predvsem pa jasno sporočilo slovenski javnosti, da je naša čebela sivo-črna, in ne rumeno-črna. Zato sem vesel, da je butalska čebela taka, kot mora biti, torej slovenska, in to naj bo tudi sporočilo pusta v letu 2024. Naredil bom vse, da bom po svojih močeh pomagal pri cerkniških pustnih dogodkih.«

Je pa Noč opozoril, da bo sočasno s februarskim pustnim dogajanjem na pobudo ČZS potekalo ustanavljanje Evropske čebelarske zveze. »V tem trenutku imamo priključeno že več kot polovico evropskih držav. Za evropske čebelarje se bo lahko borila le Evropska čebelarska zveza. Mi sicer imamo svetovno čebelarsko zvezo, toda evropski čebelarji imamo drugačne poglede na svoje poslanstvo kot preostali svet.«

Brez Butalcev si ne predstavljamo cerkniškega karnevala. FOTO: Ksenija Preželj

»Tako bomo imeli 10. februarja 2024, torej na pustno soboto, v Beogradu ključni sestanek, a sem se že opravičil za odsotnost. Odločil sem se namreč, da bom vso energijo prispeval za uspešno izvedbo pustnih dogodkov v Cerknici. Zato bom poskušal spodbuditi čebelarje iz drugih okolišev, naj pridejo na karneval v pustnih oblekah čebelice.«

Točno okoli 12.32

Spregovoril je tudi predsednik notranjskih čebelarjev Janez Kranjc in še enkrat poudaril izjemen pomen čebel za človeka ter se zahvalil Pustnemu društvu Cerknica za vključevanje čebelarske tematike v pustno dogajanje. Župan občine Cerknica Marko Rupar je pohvalil razvoj Pustnega društva Cerknica, ki po njegovem dobiva kulturni naboj: »Vsako leto se nekaj dogaja, vedno so tudi novosti. Cerkniški karneval je postal kulturna prireditev. Letos še posebno čestitam predsedniku in članom Pustnega društva Cerknica, da so se odločili za kranjsko čebelo.«

»To je zelo aktualna zadeva, zlasti v današnjih časih, ko imamo ogromno zastrupljene hrane. Cerkniški karneval je pri ljudeh zelo priljubljen, saj poleg veseljačenja odnesejo tudi velik del kulturnega poslanstva, to pa prenašajo po vsej Sloveniji. Zavedati se moramo, da se cerkniških pustnih dogodkov udeleži več deset tisoč ljudi, to pa pomeni odlično promocijo, zato sem vesel, da je Pustno društvo aktivno na tem področju. Vesel sem, da smo s Čebelarsko zvezo našli skupni jezik in da bomo naš karneval dvignili še na višjo raven.«

Leta 2024 bo pust razmeroma zgodaj. V Cerknici bodo že v torek, 6. februarja 2024, odprli pustno razstavo, uvodni del večdnevnega dogajanja pa se bo začel v četrtek, 8. februarja, ko bodo prav na slovenski kulturni praznik pripravili tradicionalno žaganje babe in predali oblast domačim pustarjem. Osrednji karneval bo v nedeljo, 11. februarja, točno okoli 12.32.