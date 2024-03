Ob imenovanju Mateja Arčona: Še malo, pa bodo vsi ministri podpredsedniki

Minister iz kvote Gibanja Svoboda, pristojen za področje odnosov z zamejci in Slovenci po svetu Matej Arčon je danes postal novi podpredsednik vlade. Tako je postal četrti podpredsednik vlade poleg ministrice za zunanje zadeve ter predsednice SD Tanje Fajon, ministra za delo Luke Mesca (Levica) in ministra za finance Klemna Boštjančiča. Boštjančič je bil na podpredsedniško funkcijo imenovan januarja. Do julija lani pa je bil podpredsednik tudi nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki pa je s funkcije ministra odstopil.

»Danes sem bil imenovan za podpredsednika vlade in to funkcijo želim opravljati z vso odgovornostjo, resnostjo in zavedanjem, da je pred nami obdobje velikih izzivov. V vladi bom pokrival področje komunikacije,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejal Arčon.

Na novico o njegovem imenovanju se je odzval poslanec NSi, Janez Cigler Kralj in zapisal: »Zdaj pa bo! Še malo, pa bodo vsi ministri podpredsedniki vlade«.

Uradni govorec

Funkcijo podpredsednika vlade v skladu z zakonom o vladi opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika vlade, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa ga nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.

Imenovanje Arčona za uradnega govorca vlade je razumeti v luči nove komunikacijske strategije vlade. V minulih dneh je namreč zaokrožila neuradna informacija, da naj bi Arčon postal tudi uradni govorec vlade, s tem namenom pa da naj bi postal tudi njen podpredsednik. »S predsednikom sva se v preteklosti pogovarjala, se še in se še bova pogovarjala o tem, kako izboljšati komunikacijo na več nivojih. V naslednjih tednih bomo tudi sporočili, kako se bomo na tem področju organizirali,« je glede tega pred dnevi za STA napovedal Arčon.

Kadrovske menjave

V zadnjih dneh se je sicer tako v Gibanju Svoboda kot v najožjem delovnem krogu premierja Goloba zvrstilo več kadrovskih menjav. Kabinet predsednika vlade namreč zapuščajo vodja njegovega kabineta Petra Škofic, državna sekretarka za kulturo Kaja Širok in premierjeva svetovalka za gospodarske zadeve Saša Leban, s funkcije generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda pa se s koncem meseca poslavlja Vesna Vuković. Vuković bo nasledil aktualni direktor Kontrole zračnega prometa Rok Marolt, Škofic pa sedanji sekretar poslanske skupine Svoboda Luka Špoljar.

»Gre za del manjše reorganizacije našega dela tako v stranki, vladnem kabinetu kot tudi poslanski skupini, s katero stremimo k izboljšanju dela stranke, ki je vpeta v parlament in v vlado,« je kadrovski prepih pred dnevi komentiral Arčon. Cilj vseh menjav pa je po njegovih besedah še bolj povezana stranka na vseh nivojih njenega delovanja ter boljša komunikacija. Pri slednji je izpostavil zlasti pojasnjevanje ljudem, kaj želijo doseči s predlogi zakonov.