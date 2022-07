Ob furmanskem prazniku zvenele harmonike

Vsakoletno tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame poteka v sklopu tradicionalnega, letos že 29. furmanskega praznika, ki ga tamkajšnje turistično društvo prireja v sodelovanju z občino Postojna. Poleg tradicionalne povorke so letos prikazali neprecenljivo dediščino furmanskih dejavnosti, saj je bila prav Postojna kraj, kjer so se furmani zelo pogosto ustavljali. Za vse, ki se trudijo ohraniti to dediščino tudi za prihodnje rodove, je zato furmanski praznik velik in neprecenljiv dogodek, na katerem se zberejo furmani iz vse Slovenije. Nič drugače ni bilo letos, ko so bili v sprevodu furmani s konji, vozovi in tovori iz Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, Krasa, Štajerske in Istre.

Tako se ohranja tisti pravi ljudski zven. Sicer pa je bilo igranje vseh na nivoju in vsi so bili odlično pripravljeni.

Obiskovalci pa so lahko uživali v vožnji z zapravljivčki, nastopih folklornih skupin, predstavitvah domače in umetnostne obrti, kuhanju lovskega golaža in furmanskih vižah, za katere je skrbel domači Ansambel Furmani, v goste pa sta prišla tudi Darja Gajšek in Špas kvintet. Tekmovanje za pokal Postojnske jame, ki so ga organizatorji Glasbena šola Vilija Marinška, Turistično društvo Postojna in družba Postojnska jama obudili po dveh koronskih letih, je povezovala Maja Matičič Marinšek, letos pa je bilo zanimanje tolikšno, da so morali nekaj harmonikarjev celo odkloniti, saj so časovno omejeni s tekmovanjem.

Vsi navdušili

»Zato smo lahko povabili medse le 24 prijavljenih, ki so za pokal igrali v treh starostnih kategorijah,« pove Vili Marinšek, učitelj harmonike in vodja Ansambla Erazem, pa tudi eden od treh članov komisije, poleg Davida Penka in Nika Polesa, ki so ocenjevali celostni nastop vsakega harmonikarja, tehnično izvedbo ter zahtevnost in dinamiko igranja. »Mene osebno je najbolj razveselilo ljudsko igranje, zato smo letos podelili tudi nagrado za najboljše ljudsko igranje, ki si jo je priigral Mitja Jernejčič z Unca, ki je igral na 'star' način. Kot denimo Lojze Slak in njemu podobni. »Tako se ohranja tisti pravi ljudski zven. Sicer pa je bilo igranje vseh na nivoju in vsi so bili odlično pripravljeni. Predvsem pa je lepo videti mlade, s kakšnim veseljem raztegujejo meh in se trudijo, da bi osvojili kakšno lovoriko. Videli in slišali pa smo tudi nekaj starejših, ki so nas s svojim igranjem prav tako pozitivno presenetili,« je vtise strnil Marinšek, ki se že veseli tekmovanja prihodnje leto.

Domen Drobež

In kdo so zmagovalci letošnjega tekmovanja za pokal Postojnske jame 2022? Absolutni zmagovalec je postal Domen Drobež iz Zagorja ob Savi, v posameznih kategorijah pa so bili najboljši: v kategoriji do 11 let Miha Pavlin iz Dolenjskih Toplic, v kategoriji od 12 do 18 let Luka Debevec iz Ivanjega sela in v kategoriji nad 18 let Marko Vatovec iz Hrpelj. Najmlajši tekmovalec je bil Enej Delost, najstarejši pa Zlatko Nemec.