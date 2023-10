Ob Cerkniškem jezeru opazili eno najredkejših ptic na svetu

Ob Cerkniškem jezeru so opazili klavžarja ali grivastega ibisa, po navedbah Notranjskega regijskega parka eno najredkejših ptic na svetu. Ptica, ki je dolgo veljala za izumrlo, se je nekoč zadrževala tudi na območju današnje Slovenije. Iz Evrope je vrsta izginila pred več kot 400 leti, so sporočili iz parka.

Nekoč je klavžar naseljeval Bližnji vzhod, severno Afriko ter južno in srednjo Evropo. Bil je tudi na območju današnje Slovenije, o čemer pričajo freske po starih cerkvah, na primer v hrastoveljski cerkvi sv. Trojice in v podružnični cerkvi v Gradišču pri Divači, so v sporočilu za javnost zapisali v parku.

Slovensko ime - klavžar - po njihovih navedbah izhaja iz nemške besede za samotarja, kar je tudi v njegovem latinskem imenu in se nanaša na njegova odmaknjena gnezdišča.

»Ta vrsta je izginila iz Evrope pred več kot 400 leti, vendar se je na srečo izkazalo, da se je manjša populacija ohranila v Maroku, Alžiriji, Turčiji in Siriji. Po zaslugi projekta Life+ Razlog za upanje, ki ga izvaja ekipa Waldrappteam, klavžarja postopoma ponovno naseljujejo tudi v Evropi, predvsem v Avstriji in Italiji,« so dodali.